https://ria.ru/20240221/obstrel-1928655818.html

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.02.2024

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область

Украинская армия в течение суток нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:15

2024-02-21T10:15

2024-02-21T10:15

в мире

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Это средний показатель за последние месяцы: в день ВСУ наносят плюс-минус 30-40 артиллерийских ударов по городам и селам Херсонской области по левую сторону Днепра. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - рассказал собеседник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html

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днепр (город)

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины