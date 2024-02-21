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ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.02.2024
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10:15 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/obstrel-1928655818.html
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 21.02.2024
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область
Украинская армия в течение суток нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:15
2024-02-21T10:15
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Это средний показатель за последние месяцы: в день ВСУ наносят плюс-минус 30-40 артиллерийских ударов по городам и селам Херсонской области по левую сторону Днепра. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - рассказал собеседник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Это средний показатель за последние месяцы: в день ВСУ наносят плюс-минус 30-40 артиллерийских ударов по городам и селам Херсонской области по левую сторону Днепра.
"Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - рассказал собеседник.
Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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В миреХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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