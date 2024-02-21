https://ria.ru/20240221/obschestvo-1928640191.html

Всероссийское общество глухих назначило врио президента

Всероссийское общество глухих назначило врио президента - РИА Новости, 21.02.2024

Всероссийское общество глухих назначило врио президента

Временно исполняющим обязанности президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) на шесть месяцев назначен Ильфат Кудакаев, сообщает телеграм-канал организации. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:58

2024-02-21T08:58

2024-02-21T08:58

оренбург

оренбургская область

донецкая народная республика

всероссийское общество глухих

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) на шесть месяцев назначен Ильфат Кудакаев, сообщает телеграм-канал организации. Ранее сообщалось, что во вторник утром были задержаны члены центрального аппарата общества, включая президента Станислава Иванова. "Постановление возлагает временное исполнение обязанностей президента ВОГ на Кудакаева Ильфата Миниахметовича на период временного отсутствия президента ВОГ с 20 февраля 2024 года на срок шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение вынесено в рамках заседания центрального правления общества в соответствии с его уставом. "Ильфат Кудакаев родился 5 июня 1983 года в городе Оренбурге. Получил образование в сфере экономики, управления и некоммерческих проектов, занимался бизнесом, в 2011 году возглавил региональное отделение ВОГ. Помимо развития и отстаивания интересов Общества глухих в Оренбургской области Ильфат Кудакаев активно посещал с гуманитарными миссиями новые регионы, помогая интегрировать глухих ДНР в российскую систему поддержки инвалидов по слуху", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20240221/prichina-1928639404.html

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оренбургская область

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Варвара Скокшина

оренбург, оренбургская область, донецкая народная республика, всероссийское общество глухих, общество