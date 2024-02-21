https://ria.ru/20240221/oae-1928641392.html

В ОАЭ появится "Российский университет"

В ОАЭ появится "Российский университет" - РИА Новости, 21.02.2024

В ОАЭ появится "Российский университет"

"Российский университет" появится в Объединенных Арабских Эмиратах, он станет одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между странами, при этом РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:03

2024-02-21T09:03

2024-02-21T09:03

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Российский университет" появится в Объединенных Арабских Эмиратах, он станет одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между странами, при этом подготовку кадров можно начать уже в следующем году на базе существующих вузов ОАЭ, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Отмечается, что в рамках проведения турнира "Игры будущего" в Казани Чернышенко провел рабочую встречу с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмедом Аль-Фаласи. На ней они обсудили совместные проекты в области науки и высшего образования, инициативы в сфере спорта, а также затронули вопрос реализации межгосударственного проекта по созданию на территории ОАЭ "Российского университета". "Данная инициатива получила поддержку на самом высоком уровне, что позволит "Российскому университету" стать одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между нашими странами. Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Чернышенко подчеркнул, что ОАЭ – стратегический партнер России в ближневосточном регионе, сотрудничество двух стран развивается по многим направлениям, такими как наука, спорт, образование, туризм, но "плотные отношения" сложились в области образования, а совместные усилия направлены в том числе на процедуру взаимного признания дипломов, квалификации и ученых степеней на территории ОАЭ. "Безусловно, отношения России и ОАЭ очень сильны в дипломатическом, экономическом, политическом и культурном плане. Также надеемся на развитие отношений в сфере спорта. Россия была и будет являться одной из самых великих спортивных держав. Мы будем следить за развитием фиджитал спорта", - сказал Аль-Фаласи.

https://ria.ru/20240220/dialog-1928431486.html

https://ria.ru/20240126/turpotok-1923772926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, россия, казань, дмитрий чернышенко, в мире