https://ria.ru/20240221/nsfr-1928621653.html

НСФР предложил сохранить нынешнее регулирование бесплатной рассрочки

НСФР предложил сохранить нынешнее регулирование бесплатной рассрочки - РИА Новости, 21.02.2024

НСФР предложил сохранить нынешнее регулирование бесплатной рассрочки

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает оставить без изменения регулирование бесплатной рассрочки в России, а требования для платной вводить... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:36

2024-02-21T03:36

2024-02-21T03:36

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает оставить без изменения регулирование бесплатной рассрочки в России, а требования для платной вводить поэтапно в течение двух-трех лет; также НСФР предлагает запретить устанавливать разную цену для товаров в зависимости от того, приобретаются ли они в рассрочку или нет, говорится в материалах совета, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в феврале в ЦБ сообщили, что обсуждают с рынком две модели регулирования рассрочки. Для платной рассрочки правила по сути не отличаются от регулирования потребительского кредитования. А для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, в частности возможность предоставления такой услуги только специализированными операторами рассрочки. "В отношении бесплатных рассрочек, то есть заключенных с продавцом договоров купли-продажи, не предусматривающих, помимо оплаты цены товара, платного оказания дополнительных услуг и/или осуществления иных платежей, в том числе неустойки (штрафа, пени), за исключением возмещения расходов на доставку товара, … сохранить действующее правовое регулирование, не вводя никаких дополнительных требований", - сказано в материалах, которые были направлены в ЦБ. При этом в отношении платных рассрочек, то есть предусматривающих, помимо оплаты цены товара, платные дополнительные услуги и платежи, предлагается установить некоторые требования. Так, при заключении договора на срок до шести месяцев и без сбора данных о потребителе, кроме номера телефона и имени, раскрывать покупателю информацию о полной стоимости товара или услуги, сумму среднемесячного платежа и сумму переплаты за весь срок пользования рассрочки. Также предлагается ограничить размер неустойки – не более 20% от суммы просроченной задолженности. При заключении договора рассрочки на срок более шести месяцев предлагается также получать от покупателя дополнительные сведения для формирования его кредитной истории и направлять их в бюро кредитных историй. Данное регулирование НСФР предлагает вводить поэтапно, "в течение двух-трех лет". Так, требование раскрывать покупателю информацию о полной стоимости товара или услуги, сумму среднемесячного платежа и сумму переплаты за весь срок пользования рассрочки предлагается ввести с 2025 года. А сбор у потребителя данных для формирования его кредитной истории начать с 2026 года. Также НСФР предлагает запретить всем продавцам и BNPL-операторам устанавливать разную цену товара (работы, услуги) в зависимости от того, приобретается товар в рассрочку или нет.

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924745466.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия