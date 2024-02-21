https://ria.ru/20240221/novak-1928648938.html
Новак подтвердил планы по газификации Красноярского края
Новак подтвердил планы по газификации Красноярского края - РИА Новости, 21.02.2024
Новак подтвердил планы по газификации Красноярского края
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак во время выступления на Форуме национальных достижений по теме энергетики, который состоялся в Москве в рамках... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:33
2024-02-21T09:33
2024-02-21T09:33
выставка-форум "россия"
красноярский край
александр новак
березовская грэс
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак во время выступления на Форуме национальных достижений по теме энергетики, который состоялся в Москве в рамках международной выставки "Россия", подтвердил реализацию плана газификации Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов власти, губернаторы, представители науки и отраслевые эксперты. С основным докладом о развитии российской энергетики выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. "В своём выступлении он подтвердил перспективные планы по развитию газовой инфраструктуры страны, назвав важнейшей задачей строительство газопровода, который соединит существующую магистраль с восточной системой газоснабжения. В том числе, он пройдёт по территории Красноярского края и позволит создать единую систему газоснабжения в России", - говорится в сообщении. Губернатор Красноярского Михаил Котюков рассказал о реализованных проектах и перспективных направлениях развития этой отрасли в регионе. Он отметил, что энергосистема Красноярского края – одна из крупнейших в России. "В последние годы в крае введены в эксплуатацию Богучанская ГЭС, третий блок Берёзовской ГРЭС, проводится модернизация объектов теплоэнергетики. Совсем недавно у нас появилась нефтяная отрасль и стала одной из ключевых для экономики региона и обеспечения доходной базы бюджета. Благодаря поддержке президента в 2028 году Красноярский край должен быть газифицирован. Уверен, что с учётом этого решения в Сибири появятся новые поводы для гордости", – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, александр новак, березовская грэс, михаил котюков
Выставка-форум "Россия", Красноярский край, Александр Новак, Березовская ГРЭС, Михаил Котюков
КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак во время выступления на Форуме национальных достижений по теме энергетики, который состоялся в Москве в рамках международной выставки "Россия", подтвердил реализацию плана газификации Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.
В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов власти, губернаторы, представители науки и отраслевые эксперты. С основным докладом о развитии российской энергетики выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
"В своём выступлении он подтвердил перспективные планы по развитию газовой инфраструктуры страны, назвав важнейшей задачей строительство газопровода, который соединит существующую магистраль с восточной системой газоснабжения. В том числе, он пройдёт по территории Красноярского края и позволит создать единую систему газоснабжения в России", - говорится в сообщении.
Губернатор Красноярского Михаил Котюков
рассказал о реализованных проектах и перспективных направлениях развития этой отрасли в регионе. Он отметил, что энергосистема Красноярского края – одна из крупнейших в России.
"В последние годы в крае введены в эксплуатацию Богучанская ГЭС, третий блок Берёзовской ГРЭС
, проводится модернизация объектов теплоэнергетики. Совсем недавно у нас появилась нефтяная отрасль и стала одной из ключевых для экономики региона и обеспечения доходной базы бюджета. Благодаря поддержке президента в 2028 году Красноярский край должен быть газифицирован. Уверен, что с учётом этого решения в Сибири появятся новые поводы для гордости", – подчеркнул глава региона.
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