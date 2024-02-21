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Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией - РИА Новости, 21.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:24 21.02.2024 (обновлено: 13:46 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nikitin-1928713754.html
Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией
Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией - РИА Новости, 21.02.2024
Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в своем Telegram-канале провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:24
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в своем Telegram-канале провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*.Ранее маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил РИА Новости, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, действительно был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности. По его словам, таким образом отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. &quot;Прочитал про некий список запрещенных книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов&quot;, - написал Никитин.Он выразил надежду, что "это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже". В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года. Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".
https://ria.ru/20240221/knigi-1928694288.html
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технологии, россия, глеб никитин, федор достоевский, стивен кинг
Культура, Технологии, Россия, Глеб Никитин, Федор Достоевский, Стивен Кинг
Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией

Никитин счел появление списка книг для изъятия из-за ЛГБТ* провокацией

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в своем Telegram-канале провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*.
Ранее маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил РИА Новости, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, действительно был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности. По его словам, таким образом отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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"Прочитал про некий список запрещенных книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов", - написал Никитин.

Он выразил надежду, что "это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже".
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.
Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".
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КультураТехнологииРоссияГлеб НикитинФедор ДостоевскийСтивен Кинг
 
 
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