https://ria.ru/20240221/nikitin-1928713754.html

Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией

Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией - РИА Новости, 21.02.2024

Никитин назвал появление списка книг для изъятия провокацией

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в своем Telegram-канале провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:24

2024-02-21T13:24

2024-02-21T13:46

культура

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в своем Telegram-канале провокацией информацию о списке книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*.Ранее маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил РИА Новости, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, действительно был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности. По его словам, таким образом отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. "Прочитал про некий список запрещенных книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов", - написал Никитин.Он выразил надежду, что "это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже". В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года. Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".

https://ria.ru/20240221/knigi-1928694288.html

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технологии, россия, глеб никитин, федор достоевский, стивен кинг