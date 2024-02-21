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Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС - РИА Новости, 21.02.2024
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12:13 21.02.2024 (обновлено: 12:23 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nds-1928685793.html
Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС
Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС - РИА Новости, 21.02.2024
Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС
Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:13
2024-02-21T12:23
специальная военная операция на украине
россия
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что рабгруппа направила очередной доклад президенту."В частности, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов", - сообщил Турчак.
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россия, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика
Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС

Турчак: рабочая группа по СВО предложила обнулить НДС для производителей дронов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроизводство беспилотных летательных
Производство беспилотных летательных - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Производство беспилотных летательных. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
Он отметил, что рабгруппа направила очередной доклад президенту.
"В частности, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов", - сообщил Турчак.
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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10 февраля, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономика
 
 
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