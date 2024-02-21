https://ria.ru/20240221/nds-1928685793.html

Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС

Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС - РИА Новости, 21.02.2024

Для производителей беспилотников предложили обнулить НДС

Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:13

2024-02-21T12:13

2024-02-21T12:23

специальная военная операция на украине

россия

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что рабгруппа направила очередной доклад президенту."В частности, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов", - сообщил Турчак.

https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика