https://ria.ru/20240221/nato-1928806883.html

Премьер Норвегии считает, что Россия не планирует напасть на страны НАТО

Премьер Норвегии считает, что Россия не планирует напасть на страны НАТО - РИА Новости, 21.02.2024

Премьер Норвегии считает, что Россия не планирует напасть на страны НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил в интервью телеканалу France 24, что не считает, что Россия планирует напасать на одну из стран НАТО. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:50

2024-02-21T17:50

2024-02-21T17:50

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил в интервью телеканалу France 24, что не считает, что Россия планирует напасать на одну из стран НАТО. "Я говорю норвежцам, что я не считаю, что им стоит опасаться войны завтра… Не думаю, что это входит в планы России", - заявил Стёре. На вопрос о том, планирует ли Норвегия закрывать границу с Россией, он ответил, что Осло продолжит наблюдать за ситуацией. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норвегия, нато, в мире