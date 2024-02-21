В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию
Минобороны Белоруссии: НАТО на учениях отрабатывает наступление на восток
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений. Архивное фото
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"В феврале - мае в европейском регионе пройдет серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США "Защитник-2024". В рамках серии будет проведен ряд маневров под общими названиями "Стойкий защитник-2024" и "Защитник Европы-2024". В учениях будут задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств - членов НАТО, а также Швеции", - приводит слова Ревенко госагентство Белта.
Он отметил, что по заявлениям представителей Североатлантического альянса, общая численность привлекаемого только к учению "Стойкий защитник" личного состава составит более 90 тысяч военнослужащих.
По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на "восточном фланге" блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.