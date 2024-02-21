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В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2024
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15:43 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/nato-1928755114.html
В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию
В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2024
В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию
Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:43
2024-02-21T15:43
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "В феврале - мае в европейском регионе пройдет серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США "Защитник-2024". В рамках серии будет проведен ряд маневров под общими названиями "Стойкий защитник-2024" и "Защитник Европы-2024". В учениях будут задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств - членов НАТО, а также Швеции", - приводит слова Ревенко госагентство Белта. Он отметил, что по заявлениям представителей Североатлантического альянса, общая численность привлекаемого только к учению "Стойкий защитник" личного состава составит более 90 тысяч военнослужащих. По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на "восточном фланге" блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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белоруссия, в мире, россия, нато
Белоруссия, В мире, Россия, НАТО
В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию

Минобороны Белоруссии: НАТО на учениях отрабатывает наступление на восток

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams армии США во время учений
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"В феврале - мае в европейском регионе пройдет серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США "Защитник-2024". В рамках серии будет проведен ряд маневров под общими названиями "Стойкий защитник-2024" и "Защитник Европы-2024". В учениях будут задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств - членов НАТО, а также Швеции", - приводит слова Ревенко госагентство Белта.
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Он отметил, что по заявлениям представителей Североатлантического альянса, общая численность привлекаемого только к учению "Стойкий защитник" личного состава составит более 90 тысяч военнослужащих.
По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на "восточном фланге" блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.
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