https://ria.ru/20240221/nato-1928755114.html

В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию

В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2024

В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию

Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:43

2024-02-21T15:43

2024-02-21T15:43

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россия

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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Целью учений НАТО "Защитник-2024" является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "В феврале - мае в европейском регионе пройдет серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США "Защитник-2024". В рамках серии будет проведен ряд маневров под общими названиями "Стойкий защитник-2024" и "Защитник Европы-2024". В учениях будут задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств - членов НАТО, а также Швеции", - приводит слова Ревенко госагентство Белта. Он отметил, что по заявлениям представителей Североатлантического альянса, общая численность привлекаемого только к учению "Стойкий защитник" личного состава составит более 90 тысяч военнослужащих. По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на "восточном фланге" блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, россия, нато