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Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2024
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21:15 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928850376.html
Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму
Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2024
Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму
Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T21:15
2024-02-21T21:15
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам не собирать подписи. "В долгосрочной (перспективе - ред.) планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", - сообщил Надеждин. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, в Верховный суд, которые были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ. В среду Верховный суд отклонил и его.
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политика, россия, борис надеждин, госдума рф, лдпр
Политика, Россия, Борис Надеждин, Госдума РФ, ЛДПР
Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму

Надеждин заявил, что будет участвовать и победит в выборах в Госдуму в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам не собирать подписи.
«
"В долгосрочной (перспективе - ред.) планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", - сообщил Надеждин.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, в Верховный суд, которые были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ. В среду Верховный суд отклонил и его.
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