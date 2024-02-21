Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму
Надеждин заявил, что будет участвовать и победит в выборах в Госдуму в 2026 году
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам не собирать подписи.
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"В долгосрочной (перспективе - ред.) планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", - сообщил Надеждин.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, в Верховный суд, которые были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ. В среду Верховный суд отклонил и его.