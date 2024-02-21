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Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму

Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2024

Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму

Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T21:15

2024-02-21T21:15

2024-02-21T21:15

политика

россия

борис надеждин

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них, чтобы к следующим президентским выборам не собирать подписи. "В долгосрочной (перспективе - ред.) планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", - сообщил Надеждин. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик подал два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, в Верховный суд, которые были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом на должность президента РФ. В среду Верховный суд отклонил и его.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, борис надеждин, госдума рф, лдпр