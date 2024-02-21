Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы
Надеждин намерен обжаловать отказ ВС России в регистрации кандидатом на выборы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты России.
ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, потому что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой. Политик подал в Верховный суд два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей и форму ведомости проверки подписных листов. Оба иска были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
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"Я обжалую решение в течение 5 дней. 26 февраля Суд рассмотрит апелляционные жалобы по первым двум искам в 11:00 и 13:30", – написал Надеждин и отметил, что не смирится с отказом.
Он добавил, что оспорит решение в апелляционной коллегии Верховного суда. Там же рассматриваются его жалобы по двум предыдущим отклоненным искам.