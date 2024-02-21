https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928846419.html

Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы

Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы - РИА Новости, 21.02.2024

Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы

Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:50

2024-02-21T20:50

2024-02-21T21:27

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты России.ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, потому что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой. Политик подал в Верховный суд два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей и форму ведомости проверки подписных листов. Оба иска были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом."Я обжалую решение в течение 5 дней. 26 февраля Суд рассмотрит апелляционные жалобы по первым двум искам в 11:00 и 13:30", – написал Надеждин и отметил, что не смирится с отказом.Он добавил, что оспорит решение в апелляционной коллегии Верховного суда. Там же рассматриваются его жалобы по двум предыдущим отклоненным искам.

https://ria.ru/20240219/tsik-1928280229.html

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Наталья Макарова

выборы президента рф, политика, госдума рф, борис надеждин, россия