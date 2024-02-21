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Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы - РИА Новости, 21.02.2024
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20:50 21.02.2024 (обновлено: 21:27 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928846419.html
Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы
Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы - РИА Новости, 21.02.2024
Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы
Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:50
2024-02-21T21:27
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
госдума рф
борис надеждин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты России.ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, потому что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой. Политик подал в Верховный суд два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей и форму ведомости проверки подписных листов. Оба иска были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом.&quot;Я обжалую решение в течение 5 дней. 26 февраля Суд рассмотрит апелляционные жалобы по первым двум искам в 11:00 и 13:30&quot;, – написал Надеждин и отметил, что не смирится с отказом.Он добавил, что оспорит решение в апелляционной коллегии Верховного суда. Там же рассматриваются его жалобы по двум предыдущим отклоненным искам.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Госдума РФ, Борис Надеждин, Россия
Надеждин заявил, что не смирится с отказом в регистрации на выборы

Надеждин намерен обжаловать отказ ВС России в регистрации кандидатом на выборы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил в телеграм-канале, что намерен обжаловать отказ Верховного суда удовлетворить иск об оспаривании отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты России.
ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом, потому что доля недействительных подписей в его поддержку оказалась выше допустимой. Политик подал в Верховный суд два иска, оспаривающие форму списка сборщиков подписей и форму ведомости проверки подписных листов. Оба иска были отклонены. Далее Надеждин подал в Верховный суд третий иск, оспаривающий отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
«

"Я обжалую решение в течение 5 дней. 26 февраля Суд рассмотрит апелляционные жалобы по первым двум искам в 11:00 и 13:30", – написал Надеждин и отметил, что не смирится с отказом.

Он добавил, что оспорит решение в апелляционной коллегии Верховного суда. Там же рассматриваются его жалобы по двум предыдущим отклоненным искам.
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