https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928841860.html

Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации на выборы

Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации на выборы - РИА Новости, 21.02.2024

Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации на выборы

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России, передает... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:32

2024-02-21T20:32

2024-02-21T21:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

борис надеждин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья Олег Нефедов.ЦИК при отказе сослался на то, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.Сам Надеждин на заседании не присутствовал, в своих соцсетях он пояснил, что проводит отпуск с детьми. Его юристы просили допустить своего доверителя до участия в выборах. По их словам, нет никаких сомнений, что много людей поставили за него подписи."Даже по телевизору показывали очереди, которых люди, несмотря на мороз, стояли, чтобы оставить свои подписи", - отметил юрист.Представитель ЦИК возразил: сейчас в России активным избирательным правом обладают 112 миллионов человек, и те 200 тысяч подписей, которые он якобы собрал, составляют лишь 0,018% и не свидетельствуют о нарушении прав избирателей.Суд допросил больше десятка свидетелей, которые подтвердили, что поставили подпись за Надеждина, но ее забраковали. Одна из свидетельниц пожаловалась на слишком узкие строчки в бланке: "Я бывший художник - у меня размашистая подпись, у меня крыло птицы, и оно уходит на взлете. Я сама писала в этой узенькой графе. Когда сказали, что часть подписей забраковали, я сразу подумала, что это мою размашистую"."На момент проставления подписи некоторые граждане являлись умершими, что довольно странно, и странно, что истцы не пригласили их в судебное заседание", - отметил представитель ЦИК.После этого суд допросил двух экспертов-почерковедов из ФСБ и МВД, которые и проверяли подписи. Выяснилось, что основное нарушение - неправильно указанная дата подписи. Каждый должен ставить ее самостоятельно, но зачастую дату проставлял сборщик подписей или кто-то еще. Законодательство этого не допускает, поэтому подписи и забраковали.Подлинность записи определяется по "объему и особенностям перемен движения при выполнении письменного знака".Ранее ВС РФ отклонил еще два иска Надеждина, связанных с попыткой участвовать в выборах президента: в них он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928850376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), борис надеждин