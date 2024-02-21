https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928697268.html

ЦИК попросил отклонить третий иск Надеждина

ЦИК попросил отклонить третий иск Надеждина - РИА Новости, 21.02.2024

ЦИК попросил отклонить третий иск Надеждина

Центризбирком РФ просит отклонить иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты России, передает... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:44

2024-02-21T12:44

2024-02-21T12:44

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центризбирком РФ просит отклонить иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ. "Мы полагаем, что данное постановление (об отказе в регистрации - ред.) отменено быть не может", - заявил юрист ЦИК Сергей Сахаров на заседании суда, пояснив, что причиной отказа стало недостаточное число достоверных подписей избирателей. Юристы Надеждина привели в суд 13 свидетелей, чьи подписи признаны недействительными. Представитель ЦИК пояснил, что их подписи забраковали, поскольку они не сами вписали свои фамилии и другие данные. "На момент проставления подписи некоторые граждане являлись умершими, что довольно странно, и странно, что истцы не пригласили их в судебное заседание", - заметил Сахаров. На доводы о народной поддержке Надеждина юрист возразил, что сейчас в России активным избирательным правом обладают 112 миллионов человек и 200 тысяч подписей, которые он якобы собрал при необходимых 100 тысячах, составляют лишь 0,018% и не свидетельствуют о нарушении прав избирателей. Ранее ВС РФ отклонил еще два иска Надеждина, связанных с попыткой участвовать в выборах президента: в них он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, борис надеждин, россия, политика