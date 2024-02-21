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Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации - РИА Новости, 21.02.2024
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02:36 21.02.2024 (обновлено: 02:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928618894.html
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации - РИА Новости, 21.02.2024
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации
Верховный суд РФ рассмотрит иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность президента России,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:36
2024-02-21T02:55
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность президента России, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 10.00", - сказали в суде. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Ранее суд отклонил два иска Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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политика, россия, борис надеждин
Политика, Россия, Борис Надеждин
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Верховный суд рассмотрит иск политика Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность президента России, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Заседание назначено на 10.00", - сказали в суде.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
Ранее суд отклонил два иска Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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