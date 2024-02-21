https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928618894.html

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации - РИА Новости, 21.02.2024

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Верховный суд РФ рассмотрит иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность президента России,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:36

2024-02-21T02:36

2024-02-21T02:55

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность президента России, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 10.00", - сказали в суде. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Ранее суд отклонил два иска Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах и форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

https://ria.ru/20240216/nadezhdin-1927760364.html

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политика, россия, борис надеждин