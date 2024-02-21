https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html

У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США

У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США - РИА Новости, 21.02.2024

У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу показал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:15

2024-02-21T02:15

2024-02-21T10:03

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венесуэла

сша

латинская америка

сергей лавров

международная кризисная группа

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу показал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения между Россией и южноамериканским государством, рассказал советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN."Была надежда (в США. — Прим. ред.), что после заключения в прошлом году соглашения между США и Венесуэлой, та сократит свои связи с Москвой. Однако их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что <...> у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.По мнению де Альбы, между Россией и Венесуэлой сложились "хорошие" экономические связи. Кроме того, Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и вместе оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке, добавил."Это очень тесные отношения с давних пор", — подчеркнул аналитик.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В Венесуэле глава МИД России провел переговоры со своим коллегой Иваном Хилем, президентом Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес. Российский министр также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину в Каракасе.

https://ria.ru/20240214/otstavka-1927216003.html

https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html

россия

венесуэла

сша

латинская америка

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в мире, россия, венесуэла, сша, латинская америка, сергей лавров, международная кризисная группа, оон