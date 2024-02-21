Рейтинг@Mail.ru
У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 21.02.2024 (обновлено: 10:03 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html
У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США
У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США - РИА Новости, 21.02.2024
У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу показал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:15
2024-02-21T10:03
в мире
россия
венесуэла
сша
латинская америка
сергей лавров
международная кризисная группа
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928653603_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_c36ea53d688e65b4ae761de9a647aadc.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу показал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения между Россией и южноамериканским государством, рассказал советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN."Была надежда (в США. — Прим. ред.), что после заключения в прошлом году соглашения между США и Венесуэлой, та сократит свои связи с Москвой. Однако их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что &lt;...&gt; у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.По мнению де Альбы, между Россией и Венесуэлой сложились "хорошие" экономические связи. Кроме того, Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и вместе оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке, добавил."Это очень тесные отношения с давних пор", — подчеркнул аналитик.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В Венесуэле глава МИД России провел переговоры со своим коллегой Иваном Хилем, президентом Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес. Российский министр также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину в Каракасе.
https://ria.ru/20240214/otstavka-1927216003.html
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html
россия
венесуэла
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928653603_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_dc79af94dc63a27e88ab04ca547c4c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, сша, латинская америка, сергей лавров, международная кризисная группа, оон
В мире, Россия, Венесуэла, США, Латинская Америка, Сергей Лавров, Международная кризисная группа, ООН
У их границ. На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США

Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Венесуэлу
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Венесуэлу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу показал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения между Россией и южноамериканским государством, рассказал советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN.
"Была надежда (в США. — Прим. ред.), что после заключения в прошлом году соглашения между США и Венесуэлой, та сократит свои связи с Москвой. Однако их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что <...> у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества. — Прим. ред.)", — отметил эксперт.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку
14 февраля, 02:24
По мнению де Альбы, между Россией и Венесуэлой сложились "хорошие" экономические связи. Кроме того, Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и вместе оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке, добавил.
«
"Это очень тесные отношения с давних пор", — подчеркнул аналитик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В Венесуэле глава МИД России провел переговоры со своим коллегой Иваном Хилем, президентом Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес. Российский министр также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину в Каракасе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой
Вчера, 20:48
 
В миреРоссияВенесуэлаСШАЛатинская АмерикаСергей ЛавровМеждународная кризисная группаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала