https://ria.ru/20240221/moskva-1928671042.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" производит изделия для очистки стоков

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" производит изделия для очистки стоков - РИА Новости, 21.02.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" производит изделия для очистки стоков

"Нанотехнологический центр композитов", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустил производство изделий для биологической очистки... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:16

2024-02-21T13:16

2024-02-21T13:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

геннадий дегтев

ангстрем

москва

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Нанотехнологический центр композитов", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустил производство изделий для биологической очистки сточных вод, сообщил министр правительства столицы, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компанией был запущен в производство блок биологической загрузки (ББЗ), предназначенный для очистных комплексов. Заказчики уже получили первую часть товаров. Данное устройство эксплуатируется как носитель биомассы микроорганизмов, с помощью которых производят очищение стоков от загрязнений.По словам Овчинского, статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" дает компаниям налоговые льготы, которые позволяют экономить средства и направлять их в развитие, расширение производственных площадей и увеличение объемов продукции."Так, производитель композитных материалов, который с 2017 года имеет такой специальный статус, запустил в серийное производство блок биологической загрузки для очистных комплексов. Сегодня весь спектр продукции резидента применяется на различных инфраструктурных объектах страны – от жилых домов и торговых центров до гидротехнических сооружений и атомных станций. За прошлый год объем производства компании вырос более чем в 2 раза и составил около 2,1 млрд. рублей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба.Там уточнили, что рабочий процесс биологических очистных сооружений базируется на том, что микроорганизмы способны разлагать органические и биогенные загрязняющие вещества сточных вод, которые они используют для своего роста. Данный метод на сегодняшний день – это самый востребованный вариант, предназначенный для очищения канализационных стоков. Его актуальность обусловлена простотой в использовании, демократичной ценой и безопасностью.Блоки биологической загрузки эксплуатируются как носитель полезной биомассы. Также они применяются в септиках, биофильтрах, установках замкнутого водоснабжения для выращивания и разведения рыбы.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев пояснил: что компания ведет постоянную работу по расширению ассортимента своей продукции благодаря собственным патентованым разработкам. Новинка резидента имеет высокую надежность и прочность при малом весе, а также оптимальную площадь поверхности для создания биомассы микроорганизмов. Срок службы блока биозагрузки составляет 25 лет.В пресс-службе уточнили, что ББЗ изготовили из первичного полипропилена, который является одни из самых востребованных полимеров по всему миру. Его используют в разных отраслях: в строительстве, машиностроении, пищевой области, медицине.Руководитель департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов добавил, что существующие на рынке страны российские решения блоков биозагрузки выполнены в основном из материалов, которые имеют относительно невысокие качественные характеристики. Компанией был получен запрос на изготовление более надежной и долговечной продукции. Для изготовления блоков биологической загрузки используется полипропилен, который имеет отличную износостойкость, эластичность и устойчив к высоким температурам.На территории ОЭЗ "Технополис Москва" работает льготный режим деятельности предпринимателей для инвесторов, и она является обладателем особого юридического статуса. Свыше 275 гектаров занимает общая площадь шести площадок, на территории которых размещены высокотехнологичные предприятия: это "Микрон", "Руднево", "Алабушево", "МИЭТ", "Печатники", "Ангстрем". ОЭЗ "Технополис Москва" - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении уже нескольких лет.

https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, геннадий дегтев, ангстрем, москва, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы