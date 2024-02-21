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В Москве школьник умер по пути на урок
В Москве школьник умер по пути на урок - РИА Новости, 21.02.2024
В Москве школьник умер по пути на урок
Учащийся московской школы №2107 потерял сознание перед уроком английского языка, медики не смогли спаси мальчика, родителям и одноклассникам будет оказана... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:44
2024-02-21T10:44
2024-02-21T10:46
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происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Учащийся московской школы №2107 потерял сознание перед уроком английского языка, медики не смогли спаси мальчика, родителям и одноклассникам будет оказана психологическая помощь, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Елена Наумова. "20 февраля в нашей школе произошла трагедия. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось", - пояснила директор. Она рассказала, что одноклассникам мальчика будет оказана поддержка, сейчас с ними ведут работу психологи. "Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра", - сообщила Наумова.
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москва, происшествия
В Москве школьник умер по пути на урок
Третьеклассник из московской школы умер по пути на урок английского языка
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Учащийся московской школы №2107 потерял сознание перед уроком английского языка, медики не смогли спаси мальчика, родителям и одноклассникам будет оказана психологическая помощь, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Елена Наумова.
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"20 февраля в нашей школе произошла трагедия. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось", - пояснила директор.
Она рассказала, что одноклассникам мальчика будет оказана поддержка, сейчас с ними ведут работу психологи.
"Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра", - сообщила Наумова.
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