https://ria.ru/20240221/moskva-1928663519.html

В Москве школьник умер по пути на урок

В Москве школьник умер по пути на урок - РИА Новости, 21.02.2024

В Москве школьник умер по пути на урок

Учащийся московской школы №2107 потерял сознание перед уроком английского языка, медики не смогли спаси мальчика, родителям и одноклассникам будет оказана... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:44

2024-02-21T10:44

2024-02-21T10:46

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Учащийся московской школы №2107 потерял сознание перед уроком английского языка, медики не смогли спаси мальчика, родителям и одноклассникам будет оказана психологическая помощь, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Елена Наумова. "20 февраля в нашей школе произошла трагедия. Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось", - пояснила директор. Она рассказала, что одноклассникам мальчика будет оказана поддержка, сейчас с ними ведут работу психологи. "Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра", - сообщила Наумова.

https://ria.ru/20240218/izbienie-1928124704.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия