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Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину - РИА Новости, 21.02.2024
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22:37 21.02.2024 (обновлено: 23:16 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/moryaki-1928857900.html
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину - РИА Новости, 21.02.2024
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:37
2024-02-21T23:16
мозамбик
россия
генеральная прокуратура рф
в мире
мапуту
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.&quot;Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве, так как ее положения не распространяются на корабли, занятые рыбным промыслом. Как выяснили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои загранпаспорта члены экипажа сдали в местную миграционную службу. В итоге они стали "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.В январе в МИД сообщали РИА Новости, что в Мапуту удерживают рыболовецкое судно Volopas. На борту находились пять человек, из них двое, в том числе капитан судна, — россияне. В ведомстве добавляли, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".
https://ria.ru/20240121/moryaki-1922567674.html
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мозамбик, россия, генеральная прокуратура рф, в мире, мапуту
Мозамбик, Россия, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Мапуту
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

Генпрокуратура: застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
«

"Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — говорится в публикации.

Отмечается, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве, так как ее положения не распространяются на корабли, занятые рыбным промыслом. Как выяснили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои загранпаспорта члены экипажа сдали в местную миграционную службу. В итоге они стали "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.
В январе в МИД сообщали РИА Новости, что в Мапуту удерживают рыболовецкое судно Volopas. На борту находились пять человек, из них двое, в том числе капитан судна, — россияне. В ведомстве добавляли, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".
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МозамбикРоссияГенеральная прокуратура РФВ миреМапуту
 
 
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