https://ria.ru/20240221/moryaki-1928857900.html

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину - РИА Новости, 21.02.2024

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:37

2024-02-21T22:37

2024-02-21T23:16

мозамбик

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генеральная прокуратура рф

в мире

мапуту

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры."Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — говорится в публикации.Отмечается, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве, так как ее положения не распространяются на корабли, занятые рыбным промыслом. Как выяснили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои загранпаспорта члены экипажа сдали в местную миграционную службу. В итоге они стали "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.В январе в МИД сообщали РИА Новости, что в Мапуту удерживают рыболовецкое судно Volopas. На борту находились пять человек, из них двое, в том числе капитан судна, — россияне. В ведомстве добавляли, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".

https://ria.ru/20240121/moryaki-1922567674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мозамбик, россия, генеральная прокуратура рф, в мире, мапуту