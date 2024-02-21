https://ria.ru/20240221/moryaki-1928857900.html
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину - РИА Новости, 21.02.2024
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:37
2024-02-21T22:37
2024-02-21T23:16
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры."Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — говорится в публикации.Отмечается, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве, так как ее положения не распространяются на корабли, занятые рыбным промыслом. Как выяснили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои загранпаспорта члены экипажа сдали в местную миграционную службу. В итоге они стали "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.В январе в МИД сообщали РИА Новости, что в Мапуту удерживают рыболовецкое судно Volopas. На борту находились пять человек, из них двое, в том числе капитан судна, — россияне. В ведомстве добавляли, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мозамбик, россия, генеральная прокуратура рф, в мире, мапуту
Мозамбик, Россия, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Мапуту
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Генпрокуратура: застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Российские моряки, застрявшие в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на родину, сообщается в Telegram-канале
Генпрокуратуры.
«
"Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — говорится в публикации.
Отмечается, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве, так как ее положения не распространяются на корабли, занятые рыбным промыслом. Как выяснили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои загранпаспорта члены экипажа сдали в местную миграционную службу. В итоге они стали "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.
В январе в МИД сообщали РИА Новости, что в Мапуту удерживают рыболовецкое судно Volopas. На борту находились пять человек, из них двое, в том числе капитан судна, — россияне. В ведомстве добавляли, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".
В МИД назвали причину, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту