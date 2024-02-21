https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928629875.html

Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"

Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина" - РИА Новости, 21.02.2024

Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"

Движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T06:33

2024-02-21T06:33

2024-02-21T09:30

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета этой организации Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, "вопрос не идет о другой Украине как о другом государстве". "Вопрос идет о другой Украине в плане того, что есть Украина бандеровская Зеленского, есть Украина нацистская, есть Украина, которая сегодня вместе с Западом и с НАТО воюет против России. А есть другая Украина. Это те, которые остались там, на Украине, и не поддерживают власть. Это те, которые выехали в Россию - более семи миллионов. Это те, которые выехали в другие страны, это почти 18 миллионов человек", - сказал украинский политик. Он отметил, что "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине". "Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук. По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах. "Это центры помощи беженцам с Украины, которые оказывают помощь по многим вопросам, в спектре того, что сегодня волнует людей, в тех вопросах, где есть необходимость оказать им содействие", - отметил оппозиционный политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html

https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html

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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, виктор янукович