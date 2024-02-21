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Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина" - РИА Новости, 21.02.2024
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06:33 21.02.2024 (обновлено: 09:30 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928629875.html
Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"
Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина" - РИА Новости, 21.02.2024
Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"
Движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:33
2024-02-21T09:30
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украина
россия
виктор медведчук
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета этой организации Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, "вопрос не идет о другой Украине как о другом государстве". "Вопрос идет о другой Украине в плане того, что есть Украина бандеровская Зеленского, есть Украина нацистская, есть Украина, которая сегодня вместе с Западом и с НАТО воюет против России. А есть другая Украина. Это те, которые остались там, на Украине, и не поддерживают власть. Это те, которые выехали в Россию - более семи миллионов. Это те, которые выехали в другие страны, это почти 18 миллионов человек", - сказал украинский политик. Он отметил, что "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине". "Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук. По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах. "Это центры помощи беженцам с Украины, которые оказывают помощь по многим вопросам, в спектре того, что сегодня волнует людей, в тех вопросах, где есть необходимость оказать им содействие", - отметил оппозиционный политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html
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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, виктор янукович
В мире, Украина, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Виктор Янукович
Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"

Медведчук: "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с киевским режимом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета этой организации Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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По его словам, "вопрос не идет о другой Украине как о другом государстве". "Вопрос идет о другой Украине в плане того, что есть Украина бандеровская Зеленского, есть Украина нацистская, есть Украина, которая сегодня вместе с Западом и с НАТО воюет против России. А есть другая Украина. Это те, которые остались там, на Украине, и не поддерживают власть. Это те, которые выехали в Россию - более семи миллионов. Это те, которые выехали в другие страны, это почти 18 миллионов человек", - сказал украинский политик.
Он отметил, что "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине". "Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук.
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По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах. "Это центры помощи беженцам с Украины, которые оказывают помощь по многим вопросам, в спектре того, что сегодня волнует людей, в тех вопросах, где есть необходимость оказать им содействие", - отметил оппозиционный политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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В миреУкраинаРоссияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВиктор Янукович
 
 
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