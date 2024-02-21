https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928628950.html

Медведчук рассказал, когда вернется в Киев

Медведчук рассказал, когда вернется в Киев - РИА Новости, 21.02.2024

Медведчук рассказал, когда вернется в Киев

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости в преддверии десятой годовщины... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T06:05

2024-02-21T06:05

2024-02-21T09:32

виктор медведчук

украина

киев

в мире

виктор янукович

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости в преддверии десятой годовщины государственного переворота на Украине, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма. "Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, хотел бы он вернуться в Киев, если будет такая возможность. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По словам Медведчука, он не просто хотел бы вернуться в Киев. "Я считаю, что то, что я сегодня делаю - и создание с моими единомышленниками общественного движения "Другая Украина", и та борьба, которую мы ведем, и то, что мы на сегодняшний день делаем, - предполагает, что так, как хочет сегодня коллективный Запад, так, как хочет сегодня (Владимир) Зеленский, который возглавил преступный режим и уничтожает страну, не будет", - отметил оппозиционный политик. Он сообщил, что, по официальным подсчетам статистики, на сегодняшний день с Украины выехали около 18 миллионов человек, а в стране остаются чуть больше 18 миллионов. "Для половины страны, я думаю, такая цель, она может быть реализована в случае, когда в стране не будет то, что называется сегодня нацизмом. А нацизм стоит сегодня во главе угла государственной политики Зеленского и его преступного режима. Когда страна перестанет быть милитаризированной, а это сделано коллективным Западом, включая, в первую очередь, инициативное участие США и Британии, когда эта ситуация будет совершенно другой", - сказал Медведчук. Он также отметил, что очень многие люди хотят вернуться, и в случае изменения ситуации, они обязательно вернутся. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html

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виктор медведчук, украина, киев, в мире, виктор янукович