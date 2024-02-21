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Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины - РИА Новости, 21.02.2024
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05:05 21.02.2024 (обновлено: 05:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html
Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины
Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины - РИА Новости, 21.02.2024
Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины
Виктор Янукович - последний легитимный президент Украины, его отстранение от власти в 2014 году было незаконным, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:05
2024-02-21T05:07
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виктор янукович
виктор медведчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Виктор Янукович - последний легитимный президент Украины, его отстранение от власти в 2014 году было незаконным, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Однозначно. На тот момент, в 2014 году, и в последующем он был легитимным президентом Украины", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что Янукович - это последний легитимный президент Украины. Медведчук напомнил, что "был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича". "Если вы задаете вопрос о легитимности, впоследствии были выборы, в результате которых избран (Петр) Порошенко, потом (Владимир) Зеленский. В чисто правовом аспекте, я вам как специалист в конституционном праве могу сказать, что это может иметь место, его легитимность признана", - отметил украинский политик. По его словам, "для того, чтобы признать его легитимность или в те годы, или последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной рады об отстранении от власти, постановление по поводу передачи полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента, который позже, через несколько лет был принят в отношении Януковича, и, в том числе, прекращение уголовного преследования, по которому он осужден по статьям уголовного кодекса". "В случае отмены всех этих решений ваше утверждение в отношении легитимности Януковича имеет смысл и имеет возможность существовать, если мы говорим о правовой части данного вопроса", - сказал Медведчук. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html
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в мире, украина, сша, киев, виктор янукович, виктор медведчук, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Верховная Рада Украины
Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины

Медведчук: Янукович остается последним легитимным президентом Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Виктор Янукович - последний легитимный президент Украины, его отстранение от власти в 2014 году было незаконным, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
«
"Однозначно. На тот момент, в 2014 году, и в последующем он был легитимным президентом Украины", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что Янукович - это последний легитимный президент Украины.
Медведчук напомнил, что "был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича". "Если вы задаете вопрос о легитимности, впоследствии были выборы, в результате которых избран (Петр) Порошенко, потом (Владимир) Зеленский. В чисто правовом аспекте, я вам как специалист в конституционном праве могу сказать, что это может иметь место, его легитимность признана", - отметил украинский политик.
По его словам, "для того, чтобы признать его легитимность или в те годы, или последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной рады об отстранении от власти, постановление по поводу передачи полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента, который позже, через несколько лет был принят в отношении Януковича, и, в том числе, прекращение уголовного преследования, по которому он осужден по статьям уголовного кодекса".
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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"В случае отмены всех этих решений ваше утверждение в отношении легитимности Януковича имеет смысл и имеет возможность существовать, если мы говорим о правовой части данного вопроса", - сказал Медведчук.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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В миреУкраинаСШАКиевВиктор ЯнуковичВиктор МедведчукВерховная Рада Украины
 
 
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