https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html

Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины

Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины - РИА Новости, 21.02.2024

Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины

Виктор Янукович - последний легитимный президент Украины, его отстранение от власти в 2014 году было незаконным, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:05

2024-02-21T05:05

2024-02-21T05:07

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Виктор Янукович - последний легитимный президент Украины, его отстранение от власти в 2014 году было незаконным, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Однозначно. На тот момент, в 2014 году, и в последующем он был легитимным президентом Украины", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что Янукович - это последний легитимный президент Украины. Медведчук напомнил, что "был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича". "Если вы задаете вопрос о легитимности, впоследствии были выборы, в результате которых избран (Петр) Порошенко, потом (Владимир) Зеленский. В чисто правовом аспекте, я вам как специалист в конституционном праве могу сказать, что это может иметь место, его легитимность признана", - отметил украинский политик. По его словам, "для того, чтобы признать его легитимность или в те годы, или последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной рады об отстранении от власти, постановление по поводу передачи полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента, который позже, через несколько лет был принят в отношении Януковича, и, в том числе, прекращение уголовного преследования, по которому он осужден по статьям уголовного кодекса". "В случае отмены всех этих решений ваше утверждение в отношении легитимности Януковича имеет смысл и имеет возможность существовать, если мы говорим о правовой части данного вопроса", - сказал Медведчук. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html

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в мире, украина, сша, киев, виктор янукович, виктор медведчук, верховная рада украины