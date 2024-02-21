https://ria.ru/20240221/mask-1928847997.html

Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена

Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена - РИА Новости, 21.02.2024

Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена

Американский миллиардер Илон Маск высмеял подходы ФБР к расследованию в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:57

2024-02-21T20:57

2024-02-21T21:04

в мире

технологии

сша

лас-вегас

делавэр

шерлок холмс

илон маск

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928048535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6710365ff9acee8402b446f0aa35c343.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск высмеял подходы ФБР к расследованию в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена. "Где Шерлок Холмс, когда он так нужен", - написал Маск в своей соцсети Х. К посту он прикрепил шутливую картинку, на которой женщина в форме агента ФБР смотрит на стену с фотографиями якобы из ноутбука Хантера Байдена, на которых, предположительно, запечатлены факты употребления им наркотических средств и контактов с дамами лёгкого поведения, рядом сам президентский сын, обнаженный, также с одной из фотографий, он спрашивает: "Видишь что-нибудь?" Смотрящая на порочащие снимки "агент ФБР" отвечает: "Еще нет". Накануне телеканал CNN сообщил, что, по данным прокуратуры, информатор ФБР рассказал в ходе допросов, что якобы получал компромат на Хантера Байдена от "российской разведки". Сочувствующий демократической партии телеканал поспешил использовать эту информацию, чтобы обесценить порочащие сына президента сведения. Обвиненный информатор якобы сообщил прокуратуре о "недавних и обширных" контактах с иностранной разведкой, сообщил телеканал. Ранее минюст США предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст. Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы. Как сообщалось, комитет по надзору палаты представителей США ищет доказательства вовлеченности американского лидера Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Законодатели настаивают, что подобное поведение поднимает вопросы о коррупции, и ведут расследование в рамках процедуры об импичменте американского лидера. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера. Конгрессвумен рассказала, что фотографии, которые для представления в конгрессе были частично "цензурированы", были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Байден-младший.

https://ria.ru/20240221/informator-1928620653.html

https://ria.ru/20240214/bayden-1927218256.html

сша

лас-вегас

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, лас-вегас, делавэр, шерлок холмс, илон маск, джо байден, фбр