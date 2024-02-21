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Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
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16:44 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:44
2024-02-21T16:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов за госизмену

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
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