https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:44
2024-02-21T16:44
2024-02-21T16:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов за госизмену
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
По статье 275 УК РФ
мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
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