https://ria.ru/20240221/martynov-1928786077.html

Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену

Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024

Суд арестовал россиянина Мартынова за госизмену

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:44

2024-02-21T16:44

2024-02-21T16:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва