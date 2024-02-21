https://ria.ru/20240221/maduro-1928610506.html

Путин передал устное послание Мадуро

Путин передал устное послание Мадуро - РИА Новости, 21.02.2024

Путин передал устное послание Мадуро

Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:33

2024-02-21T00:33

2024-02-21T11:36

россия

венесуэла

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николас мадуро

владимир путин

сергей лавров

в мире

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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мадуро в Каракасе. "Рад снова быть в Каракасе, среди друзей. Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания", - сказал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются в различных областях - энергетике, сельском хозяйстве, торговле, культуре.

https://ria.ru/20240221/maduro-1928608680.html

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венесуэла

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россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, владимир путин, сергей лавров, в мире