https://ria.ru/20240221/maduro-1928610506.html
Путин передал устное послание Мадуро
Путин передал устное послание Мадуро - РИА Новости, 21.02.2024
Путин передал устное послание Мадуро
Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:33
2024-02-21T00:33
2024-02-21T11:36
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мадуро в Каракасе. "Рад снова быть в Каракасе, среди друзей. Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания", - сказал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются в различных областях - энергетике, сельском хозяйстве, торговле, культуре.
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россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин передал устное послание Мадуро
Лавров: Путин передал устное послание президенту Венесуэлы Мадуро
КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мадуро в Каракасе.
"Рад снова быть в Каракасе, среди друзей. Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания", - сказал Лавров.
Мадуро заявил о желании посетить Москву
Глава МИД РФ отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются в различных областях - энергетике, сельском хозяйстве, торговле, культуре.