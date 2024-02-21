Рейтинг@Mail.ru
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 21.02.2024 (обновлено: 16:37 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/madrid-1928779935.html
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста - РИА Новости, 21.02.2024
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста
Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:37
в мире
испания
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928778966_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_4b8c88b53bfc8bcfdd9ada3117b8ebaf.jpg
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду корреспондент РИА Новости. Протестующие фермеры направились в испанскую столицу из пяти близлежащих к городу пунктов: Торрехон-де-ла-Кальсада, Арганда-дель-Рей, Робрегордо, Эль-Эспинар (Сеговия) и Гвадалахара. Под аплодисменты многих жителей Мадрида колоны трактористов сопровождают машины национальной полиции. Конечной точкой сбора всех демонстрантов было выбрано министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. На площади царит напряженная атмосфера, и периодически происходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. "Мы видим, как наши рынки затопляются продуктами, которые производятся по более низким стандартам и продаются по гораздо более низким ценам, чем наши. Это не только влияет на нашу способность конкурировать, но и подвергает опасности наше существование и устойчивость наших сельских общин. Мы требуем конкретных действий со стороны наших властей для защиты испанских фермеров", - сказал РИА Новости фермер из города Бургос Даниел Ромеро. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов. Испанские фермеры на тракторах шестнадцатый день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928574486.html
https://ria.ru/20240219/protest-1928279733.html
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупнейшая акция протеста фермеров в Мадриде
В Мадриде проходит крупнейшая акция протеста фермеров, на улицах города сотни тракторов. Конечная точка сбора - здание минсельхоза Испании, аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции.
2024-02-21T16:28
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928778966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d33e0071b8b5965e9c201cd008f12fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид
В мире, Испания, Мадрид
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста

В центр Мадрида едут сотни тракторов к крупнейшей в Испании акции протеста

© AFP 2024 / Thomas CoexКолонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида
Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AFP 2024 / Thomas Coex
Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Протестующие фермеры направились в испанскую столицу из пяти близлежащих к городу пунктов: Торрехон-де-ла-Кальсада, Арганда-дель-Рей, Робрегордо, Эль-Эспинар (Сеговия) и Гвадалахара. Под аплодисменты многих жителей Мадрида колоны трактористов сопровождают машины национальной полиции. Конечной точкой сбора всех демонстрантов было выбрано министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства.
Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. На площади царит напряженная атмосфера, и периодически происходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции.
"Мы видим, как наши рынки затопляются продуктами, которые производятся по более низким стандартам и продаются по гораздо более низким ценам, чем наши. Это не только влияет на нашу способность конкурировать, но и подвергает опасности наше существование и устойчивость наших сельских общин. Мы требуем конкретных действий со стороны наших властей для защиты испанских фермеров", - сказал РИА Новости фермер из города Бургос Даниел Ромеро.
Протестующие польские фермеры перегораживают трассу Варшава - Люблин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
МИД Польши обеспокоен использованием пророссийских лозунгов на протестах
Вчера, 16:15
В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.
Испанские фермеры на тракторах шестнадцатый день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
Акция протеста греческих фермеров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин
20 февраля, 19:54
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Во Франции фермеры возобновят протесты перед крупной сельхозвыставкой
19 февраля, 16:36
 
В миреИспанияМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала