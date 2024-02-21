https://ria.ru/20240221/madrid-1928779935.html
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста - РИА Новости, 21.02.2024
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста
Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:37
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испания
мадрид
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МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду корреспондент РИА Новости. Протестующие фермеры направились в испанскую столицу из пяти близлежащих к городу пунктов: Торрехон-де-ла-Кальсада, Арганда-дель-Рей, Робрегордо, Эль-Эспинар (Сеговия) и Гвадалахара. Под аплодисменты многих жителей Мадрида колоны трактористов сопровождают машины национальной полиции. Конечной точкой сбора всех демонстрантов было выбрано министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. На площади царит напряженная атмосфера, и периодически происходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. "Мы видим, как наши рынки затопляются продуктами, которые производятся по более низким стандартам и продаются по гораздо более низким ценам, чем наши. Это не только влияет на нашу способность конкурировать, но и подвергает опасности наше существование и устойчивость наших сельских общин. Мы требуем конкретных действий со стороны наших властей для защиты испанских фермеров", - сказал РИА Новости фермер из города Бургос Даниел Ромеро. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов. Испанские фермеры на тракторах шестнадцатый день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html
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Крупнейшая акция протеста фермеров в Мадриде
В Мадриде проходит крупнейшая акция протеста фермеров, на улицах города сотни тракторов. Конечная точка сбора - здание минсельхоза Испании, аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции.
2024-02-21T16:28
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, испания, мадрид
В центр Мадрида направляются сотни тракторов к акции протеста
В центр Мадрида едут сотни тракторов к крупнейшей в Испании акции протеста
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Протестующие фермеры направились в испанскую столицу из пяти близлежащих к городу пунктов: Торрехон-де-ла-Кальсада, Арганда-дель-Рей, Робрегордо, Эль-Эспинар (Сеговия) и Гвадалахара
. Под аплодисменты многих жителей Мадрида колоны трактористов сопровождают машины национальной полиции. Конечной точкой сбора всех демонстрантов было выбрано министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства.
Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. На площади царит напряженная атмосфера, и периодически происходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции.
"Мы видим, как наши рынки затопляются продуктами, которые производятся по более низким стандартам и продаются по гораздо более низким ценам, чем наши. Это не только влияет на нашу способность конкурировать, но и подвергает опасности наше существование и устойчивость наших сельских общин. Мы требуем конкретных действий со стороны наших властей для защиты испанских фермеров", - сказал РИА Новости фермер из города Бургос
Даниел Ромеро.
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В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.
Испанские фермеры на тракторах шестнадцатый день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС
, так и в Испании.
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По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией
, Чили
, Кенией
, Мексикой
, Индией
и Австралией
. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко
, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран-членов союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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