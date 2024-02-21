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"Любэ" — 35: секрет популярности первой патриотической группы

"Любэ" — 35: секрет популярности первой патриотической группы - РИА Новости, 21.02.2024

"Любэ" — 35: секрет популярности первой патриотической группы

Концерты "Любэ" 22 и 23 февраля в московском "Крокус Сити Холле" посвящены 35-летию этой группы. Воспоминаниями и секретами популярности музыканты поделились... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:09

культура

музыка

игорь матвиенко

николай расторгуев

андрей лукинов

любэ

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Концерты "Любэ" 22 и 23 февраля в московском "Крокус Сити Холле" посвящены 35-летию этой группы. Воспоминаниями и секретами популярности музыканты поделились накануне выступлений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Убедил Матвиенко "наездом"Бессменный солист "Любэ" Николай Расторгуев:"В 1985-м я играл в ансамбле "Лейся, песня", затем полгода в "Рондо". Работы не было вообще, и я пришел на пробы "Здравствуй, песня". Игорь (Матвиенко. — Прим. ред.) сначала не хотел меня брать, потому что образ ансамбля был другим: я был короткостриженый, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами. Я убедил его "наездом". Они отправлялись на гастроли в день прослушивания, и я сказал: "Еду с вами". Видимо, у меня был такой напор, что он сдался.Через год коллектив развалился, но именно там были придуманы песни "Дуся-агрегат", "Дядя Вася", "Люберцы" и другие. Они и вошли в первую пластинку "Любэ".Композитор и продюсер Игорь Матвиенко:"Мы были творческими, не очень обязательными людьми. Андрей Лукинов нас практически заставил приехать в студию, назначил сроки, в которые мы должны приготовить несколько песен.Мы не представляли, что будет через год, не то что загадывать на 35 лет вперед. Зашли в студию и попытались записать то, что мы с Сашей Шагановым придумали, а Николай идеально спел".Николай Расторгуев:"Любэ" — это не проект. Писались песни, затем Андрей предоставил возможность записать это в студии. Не было команды — был я, был Игорь, звукорежиссеры, сессионные музыканты. Еще даже не знали, как все это будет называться.Я запомнил эту дату: 14 января 1989-го — наша первая запись. Ее мы потом и решили считать днем рождения группы"."С новыми песнями можно уйти под стук собственных копыт"Николай Расторгуев:"Свой день рождения 21 февраля я уже много лет не отмечаю, поскольку на следующий день всегда сольные концерты. Да и не очень люблю все эти гулянки, меня это не вдохновляет.У нас будет традиционный концерт, много песен. Мы с Игорем подбирали для этой программы то, что люди на самом деле любят и хотят услышать. Новые, неопробованные композиции запускать очень опасно, потому что они могут не зайти — и тогда уйдешь под стук собственных копыт".Игорь Матвиенко:"Любэ" — это не шоу-группа, не поп-исполнитель, который делает какие-то новые элементы.Каждый раз смотрю из зала: Николай встает на точку и в течение двух — двух с половиной часов ее не покидает. И происходит какая-то магия: он будто гипнотизирует зал".Николай Расторгуев:"К гастролям мы люди привычные: еще в вокально-инструментальных ансамблях в 1980-е для нас было абсолютно нормальным дать два-три концерта в день. А как-то было и 11 выступлений в день!Мы занимаемся любимой работой, и это доставляет нам удовольствие. Самые основные нагрузки — это переезды, бессонные ночи".Опера "Князь Владимир"Николай Расторгуев:"У нас зреет грандиозное событие — готовится опера "Князь Владимир", посвященная крещению Руси. Основную партию исполняет Ярослав Дронов, SHAMAN, а роль его сподвижника Федора — ваш покорный слуга".Игорь Матвиенко:"Это первый для всех нас опыт работы с такой большой формой. История началась почти десять лет назад — с выхода фильма "Викинг". Я тогда погрузился в изучение Средних веков, начал читать "Повесть временных лет", летописи.Вот сейчас все говорят: патриотизм. К сожалению, мгновенно стать патриотом нельзя. Это очень долгий путь. Надо впитать в себя религию, историю, литературу, и тогда уже появится патриотизм".Неустаревающая музыкаНиколай Расторгуев:"Величайшая песня, которую поют уже во всем мире на разных языках, — "Выйду ночью в поле с конем…" Игоря Матвиенко и Саши Шаганова".Игорь Матвиенко:"Комбат", "Давай за…". Я вам больше скажу: песни "Батька Махно" и "Атас" — тоже патриотические. Эту тему мы начали разрабатывать очень давно, еще в 1990-х, когда это не было трендом".Поэт Александр Шаганов:"Самое главное, что прошло 35 лет, а мы все по-прежнему в одной упряжке".Поэт Михаил Андреев:"Группа держится потому, что все пронизано человечностью. Нас объединяют не конструкция, не студия, а песни. Песни "Любэ" — это русское явление. Когда слушаешь их, они входят прямо в душу и сердце".Саунд-продюсер Игорь Полонский:"Эта музыка будет неустаревающей, потому что тут и супермелодизм Игоря Игоревича Матвиенко, впитавший в себя русские традиции, и потрясающие стихи, и невероятная харизма солиста".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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музыка, игорь матвиенко, николай расторгуев, андрей лукинов, любэ, крокус сити холл