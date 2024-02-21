"Любэ" — 35: секрет популярности первой патриотической группы
Юбилейные концерты группы "Любэ" пройдут 22 и 23 февраля в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев выступает на концерте в честь 30-летия коллектива в "Крокус Сити Холле" в Москве
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Концерты "Любэ" 22 и 23 февраля в московском "Крокус Сити Холле" посвящены 35-летию этой группы. Воспоминаниями и секретами популярности музыканты поделились накануне выступлений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
Лидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
Убедил Матвиенко "наездом"
Бессменный солист "Любэ" Николай Расторгуев:
"В 1985-м я играл в ансамбле "Лейся, песня", затем полгода в "Рондо". Работы не было вообще, и я пришел на пробы "Здравствуй, песня". Игорь (Матвиенко. — Прим. ред.) сначала не хотел меня брать, потому что образ ансамбля был другим: я был короткостриженый, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами. Я убедил его "наездом". Они отправлялись на гастроли в день прослушивания, и я сказал: "Еду с вами". Видимо, у меня был такой напор, что он сдался.
Через год коллектив развалился, но именно там были придуманы песни "Дуся-агрегат", "Дядя Вася", "Люберцы" и другие. Они и вошли в первую пластинку "Любэ".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко:
"Мы были творческими, не очень обязательными людьми. Андрей Лукинов нас практически заставил приехать в студию, назначил сроки, в которые мы должны приготовить несколько песен.
Мы не представляли, что будет через год, не то что загадывать на 35 лет вперед. Зашли в студию и попытались записать то, что мы с Сашей Шагановым придумали, а Николай идеально спел".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКомпозитор, продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы "Любэ", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Композитор, продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы "Любэ", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Николай Расторгуев:
"Любэ" — это не проект. Писались песни, затем Андрей предоставил возможность записать это в студии. Не было команды — был я, был Игорь, звукорежиссеры, сессионные музыканты. Еще даже не знали, как все это будет называться.
Я запомнил эту дату: 14 января 1989-го — наша первая запись. Ее мы потом и решили считать днем рождения группы".
© РИА Новости / А. Рыбаковский | Перейти в медиабанкСолист и руководитель музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев
Солист и руководитель музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев
"С новыми песнями можно уйти под стук собственных копыт"
Николай Расторгуев:
"Свой день рождения 21 февраля я уже много лет не отмечаю, поскольку на следующий день всегда сольные концерты. Да и не очень люблю все эти гулянки, меня это не вдохновляет.
У нас будет традиционный концерт, много песен. Мы с Игорем подбирали для этой программы то, что люди на самом деле любят и хотят услышать. Новые, неопробованные композиции запускать очень опасно, потому что они могут не зайти — и тогда уйдешь под стук собственных копыт".
Игорь Матвиенко:
"Любэ" — это не шоу-группа, не поп-исполнитель, который делает какие-то новые элементы.
Каждый раз смотрю из зала: Николай встает на точку и в течение двух — двух с половиной часов ее не покидает. И происходит какая-то магия: он будто гипнотизирует зал".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Певец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Николай Расторгуев:
"К гастролям мы люди привычные: еще в вокально-инструментальных ансамблях в 1980-е для нас было абсолютно нормальным дать два-три концерта в день. А как-то было и 11 выступлений в день!
Мы занимаемся любимой работой, и это доставляет нам удовольствие. Самые основные нагрузки — это переезды, бессонные ночи".
Опера "Князь Владимир"
Николай Расторгуев:
"У нас зреет грандиозное событие — готовится опера "Князь Владимир", посвященная крещению Руси. Основную партию исполняет Ярослав Дронов, SHAMAN, а роль его сподвижника Федора — ваш покорный слуга".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Григорий Сысоев / Екатерина ЧесноковаИгорь Матвиенко, SHAMAN, Николай Расторгуев
Игорь Матвиенко, SHAMAN, Николай Расторгуев
Игорь Матвиенко:
"Это первый для всех нас опыт работы с такой большой формой. История началась почти десять лет назад — с выхода фильма "Викинг". Я тогда погрузился в изучение Средних веков, начал читать "Повесть временных лет", летописи.
Вот сейчас все говорят: патриотизм. К сожалению, мгновенно стать патриотом нельзя. Это очень долгий путь. Надо впитать в себя религию, историю, литературу, и тогда уже появится патриотизм".
Неустаревающая музыка
Николай Расторгуев:
"Величайшая песня, которую поют уже во всем мире на разных языках, — "Выйду ночью в поле с конем…" Игоря Матвиенко и Саши Шаганова".
Игорь Матвиенко:
"Комбат", "Давай за…". Я вам больше скажу: песни "Батька Махно" и "Атас" — тоже патриотические. Эту тему мы начали разрабатывать очень давно, еще в 1990-х, когда это не было трендом".
Поэт Александр Шаганов:
"Самое главное, что прошло 35 лет, а мы все по-прежнему в одной упряжке".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПресс-конференция, приуроченная к 35-летию группы "Любэ", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Пресс-конференция, приуроченная к 35-летию группы "Любэ", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Поэт Михаил Андреев:
"Группа держится потому, что все пронизано человечностью. Нас объединяют не конструкция, не студия, а песни. Песни "Любэ" — это русское явление. Когда слушаешь их, они входят прямо в душу и сердце".
Саунд-продюсер Игорь Полонский:
"Эта музыка будет неустаревающей, потому что тут и супермелодизм Игоря Игоревича Матвиенко, впитавший в себя русские традиции, и потрясающие стихи, и невероятная харизма солиста".