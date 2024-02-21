https://ria.ru/20240221/lektsiya-1928829704.html

В рамках проекта ВЭБ.РФ школьники узнали об организации современных городов

В рамках проекта ВЭБ.РФ школьники узнали об организации современных городов - РИА Новости, 21.02.2024

В рамках проекта ВЭБ.РФ школьники узнали об организации современных городов

Современные архитектурные решения, позволяющие организовать комфортные и функциональные общественные пространства в городах, стали темой очередной лекции для... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:46

2024-02-21T19:46

2024-02-21T19:46

выставка-форум "россия"

россия

вэб.рф (вэб)

урбанизация

туризм

благоустройство

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Современные архитектурные решения, позволяющие организовать комфортные и функциональные общественные пространства в городах, стали темой очередной лекции для школьников и студентов колледжей, которая прошла в среду в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия".Серия архитектурных лекций проходит в рамках просветительского проекта "Город на прокачку". О тенденциях развития общественных пространств в городах рассказала петербургский архитектор Наталья Фурман, сообщает пресс-служба института развития.Среди важных социальных принципов организации общественных, в том числе, парковых пространств, она выделила наличие приватных зон, возможность проведения времени для всех поколений, комфортную детскую среду, идентичность места."Российские города преображаются и общественные пространства занимают в них все более важную роль. Чтобы они были востребованными и комфортными, важно учитывать много факторов, включая специфику города, климатические особенности, сформировавшиеся городские традиции", - приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина."Город на прокачку" – конкурсный проект, в рамках которого на основе анализа Индекса качества жизни ВЭБа в своих городах школьники и студенты колледжей предлагают конкретные решения, которые могут повысить качество жизни горожан. Обязательным условием для конкурсных работ является использование платформы и базы данных Индекса, в который включены уже 218 городов России.Индекс качества жизни — информационно-аналитическая система, которая предназначена для комплексной оценки социально-экономической ситуации в крупнейших городах России и основана на использовании лучшего международного опыта. Она состоит из открытой базы знаний (дэшборда) и профилей городов.Главными задачами проекта являются развитие и повышение качества жизни в городах России. Разработанная система оценки позволит определить особенности каждого города, участвующего в проекте. На базе полученных результатов предполагается формирование рекомендаций по улучшению качества жизни в том или ином городе как в рамках отдельных направлений, так и в целом. В процессе реализации проекта будут также учтены лучшие практики городского развития.Второй сезон проекта "Город на прокачку" был запущен на Международной выставке-форуме "Россия". В первом сезоне принимали участие студенты российских вузов. В новом этапе смогут принять участие школьники и студенты колледжей. Его итоги будут подведены в апреле, в павильоне ВЭБ.РФ на выставке "Россия".

https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html

https://ria.ru/20240216/konkurs-1927784541.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, вэб.рф (вэб), урбанизация, туризм, благоустройство