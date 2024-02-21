https://ria.ru/20240221/lavrov-1928627779.html

Лавров прибыл в Бразилию

Лавров прибыл в Бразилию - РИА Новости, 21.02.2024

Лавров прибыл в Бразилию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:43

2024-02-21T05:43

2024-02-21T09:10

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сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", сообщил корреспондент РИА Новости. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в понедельник отметила, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов". В министерстве также сообщали, что в своем выступлении Лавров расскажет об оценках России стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем. По словам Захаровой, министр отметит особую важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога и сотрудничества в целях обеспечения неделимой и устойчивой безопасности.Она также рассказала, что на полях мероприятия у Лаврова запланированы несколько встреч "с коллегами из числа стран с формирующимися рынками". В переговорах глав МИД G20 будет принимать участие и госсекретарь США Энтони Блинкен — единственная за последние два года беседа "на ногах" глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась именно на полях аналогичного мероприятия "двадцатки" в марте прошлого года в Индии. Бразилия станет финальной точкой латиноамериканского турне министра. Ранее он посетил Кубу и Венесуэлу.

https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html

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в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка