https://ria.ru/20240221/lavrov-1928627779.html
Лавров прибыл в Бразилию
Лавров прибыл в Бразилию - РИА Новости, 21.02.2024
Лавров прибыл в Бразилию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:43
2024-02-21T05:43
2024-02-21T09:10
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сергей лавров
большая двадцатка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", сообщил корреспондент РИА Новости. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в понедельник отметила, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов". В министерстве также сообщали, что в своем выступлении Лавров расскажет об оценках России стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем. По словам Захаровой, министр отметит особую важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога и сотрудничества в целях обеспечения неделимой и устойчивой безопасности.Она также рассказала, что на полях мероприятия у Лаврова запланированы несколько встреч "с коллегами из числа стран с формирующимися рынками". В переговорах глав МИД G20 будет принимать участие и госсекретарь США Энтони Блинкен — единственная за последние два года беседа "на ногах" глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась именно на полях аналогичного мероприятия "двадцатки" в марте прошлого года в Индии. Бразилия станет финальной точкой латиноамериканского турне министра. Ранее он посетил Кубу и Венесуэлу.
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в мире, бразилия, россия, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", сообщил корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова
в понедельник отметила, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
В министерстве также сообщали, что в своем выступлении Лавров расскажет об оценках России стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем.
По словам Захаровой, министр отметит особую важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога и сотрудничества в целях обеспечения неделимой и устойчивой безопасности.
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
Она также рассказала, что на полях мероприятия у Лаврова запланированы несколько встреч "с коллегами из числа стран с формирующимися рынками".
В переговорах глав МИД G20 будет принимать участие и госсекретарь США Энтони Блинкен
— единственная за последние два года беседа "на ногах" глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась именно на полях аналогичного мероприятия "двадцатки" в марте прошлого года в Индии
.
Бразилия станет финальной точкой латиноамериканского турне министра. Ранее он посетил Кубу
и Венесуэлу
.
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта