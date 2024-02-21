https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928833177.html

СМИ: в Испании проверяют причастность русской мафии к смерти Кузьминова

СМИ: в Испании проверяют причастность русской мафии к смерти Кузьминова - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ: в Испании проверяют причастность русской мафии к смерти Кузьминова

Испанская полиция расследует версию о возможной причастности "русской мафии" или российских разведслужб к смерти перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:34

2024-02-21T19:34

2024-02-21T19:34

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Испанская полиция расследует версию о возможной причастности "русской мафии" или российских разведслужб к смерти перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета Times. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. "Испанская полиция расследует, играли ли русская мафия и разведслужбы Москвы роль в смерти Максима Кузьминова, и стало ли им известно о его нахождении в Испании из-за того, что он пользовался услугами проституток и регулярно участвовал в драках", - пишет газета. По данным газеты, следствие проверяет, связана ли с его убийством "русская мафия", базирующаяся в Испании, возможно в качестве посредников или действующая от лица Москвы. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928681245.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, испания, россия, ситуация в днр и лнр