https://ria.ru/20240221/krem-1928690122.html

На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену

На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену - РИА Новости, 21.02.2024

На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену

Основатель бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская рассказала РИА Новости, что тестирование президентом России продукции компании на форуме... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:24

2024-02-21T12:24

2024-02-21T12:24

владимир путин

россия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928581602_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_bf80f1c7143f193cb5a2a19a21d8c32f.jpg

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Основатель бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская рассказала РИА Новости, что тестирование президентом России продукции компании на форуме Агентства стратегических инициатив стало для сотрудников приятной неожиданностью, и заверила, что цена на этот крем повышаться не будет. Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших", на которой он опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика". Глава государства нанёс немного увлажняющего средства для лица на руку. "Если честно, то мы вообще не ожидали такого поворота, что, во-первых, нас выберут на премии среди 30 тысяч участников, и что первое лицо нашей страны попробует наш гидролат из розы. Как мы видим, все может быть. Мечтаем, конечно, чтобы наш президент приехал на ферму во время цветения той самой розы, это слишком красиво, чтобы не увидеть", - сказала Судеревская. Она уточнила, что дамасскую розу выращивают на ферме в Сочи на площади в 1 гектар. При этом, как сказала Судеревская, тестирование "Краснополянской косметики" самим президентом – не повод для увеличения цен на продукцию, которые формируются в условиях экономической реальности, поэтому отныне известный гидролат из дамасской розы и остальные уходовые единицы бренда останутся доступными для большого числа людей. Производство "Коаснополянской косметики" было создано в конце 2010 года в горах Сочи. Территория органической фермы составляет 7 гектаров, и этого, заявляют в компании, недостаточно, поскольку дистрибуция растет и давно вышла на рынок стран СНГ, в широкие торговые сети, в розничные магазины Сочи и Москвы, есть планы продавать косметику на восточных нишах . "Мы мечтаем еще расширить землю для посадки цитрусовых садов, оливок, сделать свою грибную ферму. Само производство будем расширять как только нужно будет увеличить производительность. Пока оптимизируемся за счет оборудования", - сказала Судеревская.

https://ria.ru/20240220/pukhovik-1928601465.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, сочи