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На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену - РИА Новости, 21.02.2024
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12:24 21.02.2024
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На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену
На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену - РИА Новости, 21.02.2024
На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену
Основатель бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская рассказала РИА Новости, что тестирование президентом России продукции компании на форуме... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:24
2024-02-21T12:24
владимир путин
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Основатель бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская рассказала РИА Новости, что тестирование президентом России продукции компании на форуме Агентства стратегических инициатив стало для сотрудников приятной неожиданностью, и заверила, что цена на этот крем повышаться не будет. Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших", на которой он опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика". Глава государства нанёс немного увлажняющего средства для лица на руку. "Если честно, то мы вообще не ожидали такого поворота, что, во-первых, нас выберут на премии среди 30 тысяч участников, и что первое лицо нашей страны попробует наш гидролат из розы. Как мы видим, все может быть. Мечтаем, конечно, чтобы наш президент приехал на ферму во время цветения той самой розы, это слишком красиво, чтобы не увидеть", - сказала Судеревская. Она уточнила, что дамасскую розу выращивают на ферме в Сочи на площади в 1 гектар. При этом, как сказала Судеревская, тестирование "Краснополянской косметики" самим президентом – не повод для увеличения цен на продукцию, которые формируются в условиях экономической реальности, поэтому отныне известный гидролат из дамасской розы и остальные уходовые единицы бренда останутся доступными для большого числа людей. Производство "Коаснополянской косметики" было создано в конце 2010 года в горах Сочи. Территория органической фермы составляет 7 гектаров, и этого, заявляют в компании, недостаточно, поскольку дистрибуция растет и давно вышла на рынок стран СНГ, в широкие торговые сети, в розничные магазины Сочи и Москвы, есть планы продавать косметику на восточных нишах . "Мы мечтаем еще расширить землю для посадки цитрусовых садов, оливок, сделать свою грибную ферму. Само производство будем расширять как только нужно будет увеличить производительность. Пока оптимизируемся за счет оборудования", - сказала Судеревская.
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владимир путин, россия, сочи
Владимир Путин, Россия, Сочи
На крем, протестированный Путиным, пообещали не повышать цену

"Краснополянская косметика" не будет повышать цену на крем, опробованный Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Основатель бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская рассказала РИА Новости, что тестирование президентом России продукции компании на форуме Агентства стратегических инициатив стало для сотрудников приятной неожиданностью, и заверила, что цена на этот крем повышаться не будет.
Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших", на которой он опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика". Глава государства нанёс немного увлажняющего средства для лица на руку.
"Если честно, то мы вообще не ожидали такого поворота, что, во-первых, нас выберут на премии среди 30 тысяч участников, и что первое лицо нашей страны попробует наш гидролат из розы. Как мы видим, все может быть. Мечтаем, конечно, чтобы наш президент приехал на ферму во время цветения той самой розы, это слишком красиво, чтобы не увидеть", - сказала Судеревская.
Она уточнила, что дамасскую розу выращивают на ферме в Сочи на площади в 1 гектар. При этом, как сказала Судеревская, тестирование "Краснополянской косметики" самим президентом – не повод для увеличения цен на продукцию, которые формируются в условиях экономической реальности, поэтому отныне известный гидролат из дамасской розы и остальные уходовые единицы бренда останутся доступными для большого числа людей.
Производство "Коаснополянской косметики" было создано в конце 2010 года в горах Сочи. Территория органической фермы составляет 7 гектаров, и этого, заявляют в компании, недостаточно, поскольку дистрибуция растет и давно вышла на рынок стран СНГ, в широкие торговые сети, в розничные магазины Сочи и Москвы, есть планы продавать косметику на восточных нишах . "Мы мечтаем еще расширить землю для посадки цитрусовых садов, оливок, сделать свою грибную ферму. Само производство будем расширять как только нужно будет увеличить производительность. Пока оптимизируемся за счет оборудования", - сказала Судеревская.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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