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Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования - РИА Новости, 21.02.2024
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13:39 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kreditovanie-1928717635.html
Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования
Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования - РИА Новости, 21.02.2024
Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования
Сенаторы в среду одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:39
2024-02-21T13:39
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов. Документ разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы исключить такие ситуации, граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять его. Это право не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой. Для установления (снятия) запрета физлицо сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ) независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг. Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года. Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении (снятии) запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. Снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю. До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен.
https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html
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экономика, россия, совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования

Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования с 1 марта 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.
Документ разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы исключить такие ситуации, граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять его. Это право не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой.
Для установления (снятия) запрета физлицо сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ) независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг. Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года.
Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России.
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В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении (снятии) запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. Снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.
До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен.
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