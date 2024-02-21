https://ria.ru/20240221/knigi-1928694288.html

Книгам Достоевского по законам об ЛГБТ* ничего не угрожает, заявил Хинштейн

Книгам Достоевского по законам об ЛГБТ* ничего не угрожает, заявил Хинштейн - РИА Новости, 21.02.2024

Книгам Достоевского по законам об ЛГБТ* ничего не угрожает, заявил Хинштейн

Российские законы о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой не угрожают книгам Федора Достоевского и остальной классике, заявил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:41

2024-02-21T12:41

2024-02-21T15:38

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские законы о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой не угрожают книгам Федора Достоевского и остальной классике, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале. "Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает", — написал Хинштейн.Депутат рассказал, что в ноябре-декабре 2022 года, после обращения Ассоциации компаний интернет торговли законодатели провели несколько рабочих встреч с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Они обсудили "черный список" книг как набор неких "страхов" отрасли, которые не подтвердились. Тогда депутаты и ведомства выработали единый алгоритм действий отрасли и государства. "В дальнейшем — никаких системных проблем при реализации наших законов не возникало, что президент АКИТ Артем Соколов вновь подтвердил мне сегодня. Ни "Мегамаркет" (что подтвердил мне директор по связям с госорганами Павел Глухов), никакие другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих", — заключил он. Ранее в среду маркетплейс "Мегамаркет" сообщил РИА Новости, что скрыл со своей витрины около 250 книг, входящих в список, который разработали в декабре 2022 года по инициативе АКИТ участниками книжного рынка после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. В Ассоциации агентству заявили, что список разработали, но сейчас он не актуален и "не имеет отношения к реальности".В ноябре 2023 года Верховный суд признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних.Владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов должны выявлять и удалять с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой и обеспечивать распространение произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр хинштейн, россия, федор достоевский, единая россия