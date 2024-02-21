https://ria.ru/20240221/knigi-1928638100.html

"Мегамаркет" подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ*

"Мегамаркет" подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ* - РИА Новости, 21.02.2024

"Мегамаркет" подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ*

Маркетплейс "Мегамаркет" изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*, рассказали РИА... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:34

2024-02-21T08:34

2024-02-21T08:34

россия

общество

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

федор достоевский

стивен кинг

пауло коэльо

новости культуры

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Маркетплейс "Мегамаркет" изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*, рассказали РИА Новости в компании. Список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других. "Указанный список книг действительно существует", - заявили в компании. Однако в маркетплейсе уточнили, что он был собран еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в интернете, СМИ, книгах и других источниках. "Мегамаркет" принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины", - добавили в компании. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ* "экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года. Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240205/lgbt-1925509201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), федор достоевский, стивен кинг, пауло коэльо, новости культуры