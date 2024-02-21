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Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT - РИА Новости, 21.02.2024
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16:50 21.02.2024 (обновлено: 17:28 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kniga-1928789459.html
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT - РИА Новости, 21.02.2024
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT
Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:50
2024-02-21T17:28
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общество
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. &quot;Мы вам хотя бы нового материала подкинем. А то как-то даже неловко&quot;, — обратилась медиаменеджер к автору книги.Журналист отметила, что в новом издании исследователь посвятил ей целую главу.Симоньян также процитировала анонс книги.&quot;RT и Sputnik часто сообщали, что Симоньян по этому рейтингу оказалась более влиятельной, чем Хиллари Клинтон, которую российские СМИ широко критиковали во время президентской кампании 2016 года&quot;, — указано в анонсе издания.Кроме того, медиаменеджер привела фрагменты из анонса книги, где рассказывается о ее отношениях с президентом Владимиром Путиным и кремлевским пулом, а также говорится о ее известности за рубежом после начала украинского кризиса.
https://ria.ru/20240129/parol-1924047929.html
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франция, россия, общество, маргарита симоньян, владимир путин, хиллари клинтон, интервью владимира путина такеру карлсону
Франция, Россия, Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT

Симоньян: во Франции вышла вторая книга об RT, которая не отличается от первой

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«

"Мы вам хотя бы нового материала подкинем. А то как-то даже неловко", — обратилась медиаменеджер к автору книги.

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Журналист отметила, что в новом издании исследователь посвятил ей целую главу.
Симоньян также процитировала анонс книги.
«

"RT и Sputnik часто сообщали, что Симоньян по этому рейтингу оказалась более влиятельной, чем Хиллари Клинтон, которую российские СМИ широко критиковали во время президентской кампании 2016 года", — указано в анонсе издания.

Кроме того, медиаменеджер привела фрагменты из анонса книги, где рассказывается о ее отношениях с президентом Владимиром Путиным и кремлевским пулом, а также говорится о ее известности за рубежом после начала украинского кризиса.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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