https://ria.ru/20240221/kniga-1928789459.html

Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT

Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT - РИА Новости, 21.02.2024

Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT

Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:50

2024-02-21T16:50

2024-02-21T17:28

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общество

маргарита симоньян

владимир путин

хиллари клинтон

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. "Мы вам хотя бы нового материала подкинем. А то как-то даже неловко", — обратилась медиаменеджер к автору книги.Журналист отметила, что в новом издании исследователь посвятил ей целую главу.Симоньян также процитировала анонс книги."RT и Sputnik часто сообщали, что Симоньян по этому рейтингу оказалась более влиятельной, чем Хиллари Клинтон, которую российские СМИ широко критиковали во время президентской кампании 2016 года", — указано в анонсе издания.Кроме того, медиаменеджер привела фрагменты из анонса книги, где рассказывается о ее отношениях с президентом Владимиром Путиным и кремлевским пулом, а также говорится о ее известности за рубежом после начала украинского кризиса.

https://ria.ru/20240129/parol-1924047929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, общество, маргарита симоньян, владимир путин, хиллари клинтон, интервью владимира путина такеру карлсону