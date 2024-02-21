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Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT - РИА Новости, 21.02.2024
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT
Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:50
2024-02-21T16:50
2024-02-21T17:28
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новая книга исследователя Максима Одине о телеканале RT, выпущенная во Франции, ничем не отличается от предыдущей версии, изданной им три года назад, рассказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. "Мы вам хотя бы нового материала подкинем. А то как-то даже неловко", — обратилась медиаменеджер к автору книги.Журналист отметила, что в новом издании исследователь посвятил ей целую главу.Симоньян также процитировала анонс книги."RT и Sputnik часто сообщали, что Симоньян по этому рейтингу оказалась более влиятельной, чем Хиллари Клинтон, которую российские СМИ широко критиковали во время президентской кампании 2016 года", — указано в анонсе издания.Кроме того, медиаменеджер привела фрагменты из анонса книги, где рассказывается о ее отношениях с президентом Владимиром Путиным и кремлевским пулом, а также говорится о ее известности за рубежом после начала украинского кризиса.
https://ria.ru/20240129/parol-1924047929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Франция, Россия, Общество, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Симоньян высмеяла вышедшую во Франции книгу об RT
Симоньян: во Франции вышла вторая книга об RT, которая не отличается от первой