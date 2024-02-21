https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

"Киви Банк"

"Киви Банк" - РИА Новости, 21.02.2024

"Киви Банк"

АО "Киви Банк" – кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:00

2024-02-21T13:00

2024-02-21T16:03

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"фк открытие"

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АО "Киви Банк" – кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Банк осуществляет свою деятельность с 1993 года.Первоначальное наименование Банка – Акционерный Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Клуб" (в форме ЗАО). В мае 2008 года банк изменил название на Акционерный Коммерческий Банк "1-й Процессинговый Банк" (ЗАО), в январе 2011 года – на "Киви Банк" (ЗАО). В феврале 2015 года банк изменил организационно-правовую форму с ЗАО на АО.В 2017 году группа Qiwi выкупила бренды и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки" у банка "ФК Открытие", в котором в августе того же года была запущена процедура санации. В дальнейшем Рокетбанк и "Точка" осуществляли свою деятельность под лицензией "Киви Банка".В январе 2023 года банк "Точка" получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций, а летом – банк был продан топ-менеджменту и консорциуму инвесторов. Банк является участником системы страхования вкладов.Основным видом деятельности банка является расчетное обслуживание систем электронных платежей на территории РФ.Головной офис банка расположен в Москве. Банк имеет три дополнительных офиса – в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, а также филиал "Точка Банк Киви Банк". В 2020 году банк открыл представительство на территории Таджикистана.Общее руководство банком осуществляется Советом директоров, состав которого утверждается общим собранием акционеров.По данным на 2021 год, конечной контролирующей стороной банка является Сергей Солонин.По данным финансовой отчетности, в 2022 году прибыль банка составила 13,8 миллиарда рублей. За январь-сентябрь 2023 года прибыль банка составила 6,8 миллиарда рублей.В рейтинге Forbes "100 надежных российских банков - 2022" банк занимает 71-е место.С 21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка".Банк России заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, казань, сергей солонин, "фк открытие", qiwi, ltd., экономика, лицензия, лицензирование, отзыв лицензии у ряда российских банков, отзыв лицензии у киви банка