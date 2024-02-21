https://ria.ru/20240221/kivi-1928658634.html
Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка
Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка - РИА Новости, 21.02.2024
Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка
Банк России заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:27
2024-02-21T10:27
2024-02-21T10:28
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банк России заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. ЦБ с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который по величине активов занимал 89 место в банковской системе России на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым отзывом лицензии у банка из первой сотни с июля 2017 года. "Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении. "Киви банк" не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - указывается в релизе. "Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", - продолжает ЦБ. "Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - заключил регулятор.
https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html
https://ria.ru/20240121/banki-1922556033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка
Центробанк заявил о признаках уголовных деяний в операциях КИВИ банка
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Банк России заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию
об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
ЦБ с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который по величине активов занимал 89 место в банковской системе России
на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым отзывом лицензии у банка из первой сотни с июля 2017 года.
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"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
"Киви банк" не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - указывается в релизе.
"Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", - продолжает ЦБ.
"Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - заключил регулятор.
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