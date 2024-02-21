https://ria.ru/20240221/kivi-1928745604.html

Все офисы КИВИ Банка не работают

Все офисы КИВИ Банка не работают - РИА Новости, 21.02.2024

Все офисы КИВИ Банка не работают

Все офисы "Киви банка" в настоящее время не работают, следует из сообщения РИА Новости оператора колл-центра. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:09

2024-02-21T15:09

2024-02-21T16:03

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

отзыв лицензии у киви банка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e7cbadd607745a2941b9befacf656e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Все офисы "Киви банка" в настоящее время не работают, следует из сообщения РИА Новости оператора колл-центра.Как указывается на сайте банка, его офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.Офис банка в Санкт-Петербурге сейчас закрыт, клиентов банка у офиса не наблюдается, на дверях висит копия приказа ЦБ России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Киви банка", передает корреспондент РИА Новости. Не проводит никаких операций и центральный офис "Киви банка", расположенный в Москве, убедился ранее другой корреспондент агентства."Офисы сейчас временно не работают", - сказал оператор. Также он отметил, что информации о восстановлении работы офисов нет.Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" ранее в среду.По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.Регулятор также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.

https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка