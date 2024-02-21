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Все офисы КИВИ Банка не работают - РИА Новости, 21.02.2024
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15:09 21.02.2024 (обновлено: 16:03 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kivi-1928745604.html
Все офисы КИВИ Банка не работают
Все офисы КИВИ Банка не работают - РИА Новости, 21.02.2024
Все офисы КИВИ Банка не работают
Все офисы "Киви банка" в настоящее время не работают, следует из сообщения РИА Новости оператора колл-центра. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:09
2024-02-21T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Все офисы "Киви банка" в настоящее время не работают, следует из сообщения РИА Новости оператора колл-центра.Как указывается на сайте банка, его офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.Офис банка в Санкт-Петербурге сейчас закрыт, клиентов банка у офиса не наблюдается, на дверях висит копия приказа ЦБ России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Киви банка", передает корреспондент РИА Новости. Не проводит никаких операций и центральный офис "Киви банка", расположенный в Москве, убедился ранее другой корреспондент агентства."Офисы сейчас временно не работают", - сказал оператор. Также он отметил, что информации о восстановлении работы офисов нет.Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" ранее в среду.По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.Регулятор также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Все офисы КИВИ Банка не работают

Все офисы КИВИ Банка в Москве, Петербурге и Казани не работают

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтраница сайта QIWI на экране смартфона
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Страница сайта QIWI на экране смартфона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Все офисы "Киви банка" в настоящее время не работают, следует из сообщения РИА Новости оператора колл-центра.
Как указывается на сайте банка, его офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Офис банка в Санкт-Петербурге сейчас закрыт, клиентов банка у офиса не наблюдается, на дверях висит копия приказа ЦБ России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Киви банка", передает корреспондент РИА Новости. Не проводит никаких операций и центральный офис "Киви банка", расположенный в Москве, убедился ранее другой корреспондент агентства.
"Офисы сейчас временно не работают", - сказал оператор. Также он отметил, что информации о восстановлении работы офисов нет.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" ранее в среду.
По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.
Регулятор также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Киви Банк"
Вчера, 13:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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