https://ria.ru/20240221/kivi-1928743729.html

Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций

Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций - РИА Новости, 21.02.2024

Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций

Центральный офис "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, не проводит никаких операций, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:04

2024-02-21T15:04

2024-02-21T16:03

москва

экономика

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центральный офис "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, не проводит никаких операций, убедился корреспондент РИА Новости.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений."Мы сейчас вообще никакие операции не проводим", - сказала сотрудница банка."Сегодня закрыли нас. Центральный банк. Надо подождать какое-то время, потому что все программы заблокированы. Мы ничего не можем сделать", - сказал в свою очередь сотрудник охраны.В офисе немноголюдно, в основном юрлица. Клиенты от комментариев отказались.Корреспондент РИА Новости также съездил по адресу центрального офиса в Чертаново, который был указан на сайте кредитной организации. Он оказался закрыт, так как несколько дней назад банк переехал.

https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, экономика, отзыв лицензии у киви банка