Рейтинг@Mail.ru
Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 21.02.2024 (обновлено: 16:03 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kivi-1928743729.html
Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций
Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций - РИА Новости, 21.02.2024
Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций
Центральный офис "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, не проводит никаких операций, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:04
2024-02-21T16:03
москва
экономика
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693154_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_d72263b4d1f6492ac73eb7e6aa457676.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центральный офис "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, не проводит никаких операций, убедился корреспондент РИА Новости.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений."Мы сейчас вообще никакие операции не проводим", - сказала сотрудница банка."Сегодня закрыли нас. Центральный банк. Надо подождать какое-то время, потому что все программы заблокированы. Мы ничего не можем сделать", - сказал в свою очередь сотрудник охраны.В офисе немноголюдно, в основном юрлица. Клиенты от комментариев отказались.Корреспондент РИА Новости также съездил по адресу центрального офиса в Чертаново, который был указан на сайте кредитной организации. Он оказался закрыт, так как несколько дней назад банк переехал.
https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693154_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_faf816c64dff6a869918609bfa218d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, экономика, отзыв лицензии у киви банка
Москва, Экономика, Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Центральный офис КИВИ Банка в Москве не проводит никаких операций

Центральный офис КИВИ Банка, у которого отозвали лицензию, не проводит операций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтраница сайта QIWI на экране смартфона
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Страница сайта QIWI на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центральный офис "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, не проводит никаких операций, убедился корреспондент РИА Новости.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
"Мы сейчас вообще никакие операции не проводим", - сказала сотрудница банка.
"Сегодня закрыли нас. Центральный банк. Надо подождать какое-то время, потому что все программы заблокированы. Мы ничего не можем сделать", - сказал в свою очередь сотрудник охраны.
В офисе немноголюдно, в основном юрлица. Клиенты от комментариев отказались.
Корреспондент РИА Новости также съездил по адресу центрального офиса в Чертаново, который был указан на сайте кредитной организации. Он оказался закрыт, так как несколько дней назад банк переехал.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ Банка
Вчера, 10:46
 
МоскваЭкономикаОтзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала