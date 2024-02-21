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Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки" - РИА Новости, 21.02.2024
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13:39 21.02.2024 (обновлено: 16:03 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kivi-1928717788.html
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки" - РИА Новости, 21.02.2024
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"
Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:39
2024-02-21T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
qiwi, ltd.
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба "Точки". "Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке" - для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что "Точка" продолжает работать, как раньше - на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. "Киви банк" (АО) и ООО "Банк Точка" - разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у "Киви" не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме", - сказано в сообщении. До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd., отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Qiwi, Ltd., Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"

"Точка" сообщила, что отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть ее клиентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтраница сайта QIWI на экране смартфона
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба "Точки".
"Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке" - для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что "Точка" продолжает работать, как раньше - на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. "Киви банк" (АО) и ООО "Банк Точка" - разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у "Киви" не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.
До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
Логотип компании Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Qiwi, Ltd.Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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