https://ria.ru/20240221/kivi-1928717788.html
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки" - РИА Новости, 21.02.2024
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"
Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:39
2024-02-21T13:39
2024-02-21T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
qiwi, ltd.
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e7cbadd607745a2941b9befacf656e7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба "Точки". "Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке" - для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что "Точка" продолжает работать, как раньше - на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. "Киви банк" (АО) и ООО "Банк Точка" - разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у "Киви" не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме", - сказано в сообщении. До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0fd0ec4c12d60d9020694cc24c42973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd., отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Qiwi, Ltd., Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"
"Точка" сообщила, что отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть ее клиентов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба "Точки".
"Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке" - для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что "Точка" продолжает работать, как раньше - на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ
в начале прошлого года. "Киви банк" (АО) и ООО "Банк Точка" - разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у "Киви" не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.
До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".
Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов