https://ria.ru/20240221/kivi-1928717788.html

Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"

Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки" - РИА Новости, 21.02.2024

Отзыв лицензии у КИВИ Банка затронул часть клиентов "Точки"

Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:39

2024-02-21T13:39

2024-02-21T16:03

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

qiwi, ltd.

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть клиентов банка "Точка", которые обслуживались в "Киви банке" - для них уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба "Точки". "Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке" - для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что "Точка" продолжает работать, как раньше - на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. "Киви банк" (АО) и ООО "Банк Точка" - разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у "Киви" не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме", - сказано в сообщении. До января 2023 года "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd., отзыв лицензии у киви банка