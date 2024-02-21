https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html

ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка

ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка - РИА Новости, 21.02.2024

ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка

Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:46

2024-02-21T10:46

2024-02-21T10:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил регулятор. "Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", - сказано в сообщении. Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928661802.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)