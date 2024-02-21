https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка - РИА Новости, 21.02.2024
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:46
2024-02-21T10:46
2024-02-21T10:46
экономика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам "Киви банка", у которого была отозвана лицензия, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщил регулятор. "Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", - сказано в сообщении. Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928661802.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка
Клиентам КИВИ банка вернут 100% от остатка по вкладам, но не более 1,4 млн руб