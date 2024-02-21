https://ria.ru/20240221/kitay-1928698938.html
Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе
Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе - РИА Новости, 21.02.2024
Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе
Командующие корпусов армий Индии и Китая в ходе очередной встречи договорились поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:49
2024-02-21T12:49
2024-02-21T12:49
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Командующие корпусов армий Индии и Китая в ходе очередной встречи договорились поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе Ладакх, сообщает МИД Индии. Новый, 21-й, раунд встречи на уровне командующих прошел 19 февраля в пограничном пункте Чушул-Молдо. "Обсуждения основывались на предыдущих раундах, направленных на достижение полного размежевания в оставшихся районах вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе в качестве важной основы для восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая. Обе стороны поделились своими взглядами на этот счет в ходе переговоров, прошедших в дружественной и сердечной атмосфере", - говорится в сообщении МИД. Участники переговоров договорились поддерживать связь о дальнейших действиях с помощью соответствующих каналов между военными и дипломатами и также обязались поддерживать мир и спокойствие на местах в приграничных районах Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917186948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, аруначал-прадеш
В мире, Индия, Китай, Аруначал-Прадеш
Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе
Индия и Китай на новом раунде переговоров обязались поддерживать мир на границе
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Командующие корпусов армий Индии и Китая в ходе очередной встречи договорились поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе Ладакх, сообщает МИД Индии.
Новый, 21-й, раунд встречи на уровне командующих прошел 19 февраля в пограничном пункте Чушул-Молдо.
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"Обсуждения основывались на предыдущих раундах, направленных на достижение полного размежевания в оставшихся районах вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе в качестве важной основы для восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая. Обе стороны поделились своими взглядами на этот счет в ходе переговоров, прошедших в дружественной и сердечной атмосфере", - говорится в сообщении МИД.
Участники переговоров договорились поддерживать связь о дальнейших действиях с помощью соответствующих каналов между военными и дипломатами и также обязались поддерживать мир и спокойствие на местах в приграничных районах
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш
, а также участка горной территории на севере Кашмира
. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели
и Пекин
усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе