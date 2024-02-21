https://ria.ru/20240221/kitay-1928698938.html

Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе

Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе - РИА Новости, 21.02.2024

Индия и Китай обязались поддерживать мир на границе

Командующие корпусов армий Индии и Китая в ходе очередной встречи договорились поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:49

2024-02-21T12:49

2024-02-21T12:49

в мире

индия

китай

аруначал-прадеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Командующие корпусов армий Индии и Китая в ходе очередной встречи договорились поддерживать диалог по вопросу недемаркированной границы в высокогорном регионе Ладакх, сообщает МИД Индии. Новый, 21-й, раунд встречи на уровне командующих прошел 19 февраля в пограничном пункте Чушул-Молдо. "Обсуждения основывались на предыдущих раундах, направленных на достижение полного размежевания в оставшихся районах вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе в качестве важной основы для восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая. Обе стороны поделились своими взглядами на этот счет в ходе переговоров, прошедших в дружественной и сердечной атмосфере", - говорится в сообщении МИД. Участники переговоров договорились поддерживать связь о дальнейших действиях с помощью соответствующих каналов между военными и дипломатами и также обязались поддерживать мир и спокойствие на местах в приграничных районах Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих

https://ria.ru/20231221/rossiya-1917186948.html

https://ria.ru/20231015/granitsa-1902910698.html

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китай

аруначал-прадеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, китай, аруначал-прадеш