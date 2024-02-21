В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову
РАО отказалось от иска к Киркорову, так как он оплатил авторское вознаграждение
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Филипп Киркоров
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО.
Ранее арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску РАО к Киркорову о взыскании 2 миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений.
"Российское авторское общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском Дворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания", - сказала собеседница агентства.
Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие.
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.