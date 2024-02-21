Рейтинг@Mail.ru
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:01 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kirkorov-1928795835.html
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову - РИА Новости, 21.02.2024
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову
Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:01
2024-02-21T17:01
шоубиз
москва
филипп киркоров
егор крид
дмитрий маликов
государственный кремлевский дворец
российское авторское общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907984354_0:906:2048:2058_1920x0_80_0_0_046ab817b3fa5b3c343235e835047611.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО. Ранее арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску РАО к Киркорову о взыскании 2 миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. "Российское авторское общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском Дворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания", - сказала собеседница агентства. Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.
https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html
https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907984354_0:750:2048:2286_1920x0_80_0_0_53ad6d531eb8ee177ce5ee34e52facd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, филипп киркоров, егор крид, дмитрий маликов, государственный кремлевский дворец, российское авторское общество
Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Государственный Кремлевский дворец, Российское авторское общество
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову

РАО отказалось от иска к Киркорову, так как он оплатил авторское вознаграждение

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО.
Ранее арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску РАО к Киркорову о взыскании 2 миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений.
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Киркоров привез детям в Макеевку раскраски и игрушки
17 февраля, 20:07
"Российское авторское общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском Дворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания", - сказала собеседница агентства.
Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие.
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.
Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке
Советник Пушилина заявил, что не верит в искренность Киркорова
14 февраля, 12:11
 
ШоубизМоскваФилипп КиркоровЕгор КридДмитрий МаликовГосударственный Кремлевский дворецРоссийское авторское общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала