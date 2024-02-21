https://ria.ru/20240221/kirkorov-1928795835.html

В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову

В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову - РИА Новости, 21.02.2024

В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову

Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:01

2024-02-21T17:01

2024-02-21T17:01

шоубиз

москва

филипп киркоров

егор крид

дмитрий маликов

государственный кремлевский дворец

российское авторское общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову, так как артист добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО. Ранее арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску РАО к Киркорову о взыскании 2 миллионов рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. "Российское авторское общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском Дворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания", - сказала собеседница агентства. Пресс-служба РАО ранее сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. В список авторов, в защиту прав которых предъявлен иск, вошли композитор Alex Davia и исполнитель Егор Крид ("Цвет настроения черный"), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова ("Еще, еще"), Андрей Алексин ("Просто подари"), Татьяна Залужная ("Полетели"), Ирина Дубцова ("Иллюзия", "Химия"), Олег Газманов ("Единственная моя"), Раймонд Паулс и Илья Резник ("Радуйся") и другие. РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение с целью последующей передачи авторам.

https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html

https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, филипп киркоров, егор крид, дмитрий маликов, государственный кремлевский дворец, российское авторское общество