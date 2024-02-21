https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html

В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации

В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации - РИА Новости, 21.02.2024

В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации

В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:50

2024-02-21T09:50

2024-02-21T11:09

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ. "На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", — заявили в спецслужбе. Ведомство установило, что организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские спецслужбы проводят проверку деятельности "Британского совета" на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с организацией на конфиденциальной основе.В ФСБ рассказали, что таким образом под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, гражданин России Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Но мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы."Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина. — Прим. ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам "Британского совета", — сказал Чебукин, видео разговора с которым опубликовал Центр общественных связей ФСБ.По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его поселку, и категорически отказался передавать эти сведения.Он предостерег жителей региона от контактов с такими иностранными фондами, так как полученная ими информация может быть использована "для уничтожения наших с вами городов и поселков, гибели мирных жителей". Чебукин также добавил, что украинским властям и их британским кураторам "плевать" на население области.В ФСБ отметили, что официально заявленные цели "Британского совета" — развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб.

https://ria.ru/20240219/lnr-1928187202.html

https://radiosputnik.ru/20240220/ekb-1928408333.html

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в мире, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, киев