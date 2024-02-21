Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 21.02.2024 (обновлено: 11:09 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html
В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации
В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации - РИА Новости, 21.02.2024
В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации
В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:50
2024-02-21T11:09
в мире
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853019063_0:201:2877:1820_1920x0_80_0_0_27be268b89741daf7bec094068be560c.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ. "На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", — заявили в спецслужбе. Ведомство установило, что организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские спецслужбы проводят проверку деятельности "Британского совета" на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с организацией на конфиденциальной основе.В ФСБ рассказали, что таким образом под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, гражданин России Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Но мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы.&quot;Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина. — Прим. ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам &quot;Британского совета&quot;, — сказал Чебукин, видео разговора с которым опубликовал Центр общественных связей ФСБ.По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его поселку, и категорически отказался передавать эти сведения.Он предостерег жителей региона от контактов с такими иностранными фондами, так как полученная ими информация может быть использована "для уничтожения наших с вами городов и поселков, гибели мирных жителей". Чебукин также добавил, что украинским властям и их британским кураторам "плевать" на население области.В ФСБ отметили, что официально заявленные цели "Британского совета" — развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб.
https://ria.ru/20240219/lnr-1928187202.html
https://radiosputnik.ru/20240220/ekb-1928408333.html
херсонская область
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853019063_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_4efe40c16de18801fc7ec83c22f5e458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, киев
В мире, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великобритания, Киев
В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации

ФСБ: "Британский совет" ведет разведку в Херсонской области в интересах Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроведение операции в зоне СВО
Проведение операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Проведение операции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ.
«
"На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", — заявили в спецслужбе.
Ведомство установило, что организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.
Сейчас российские спецслужбы проводят проверку деятельности "Британского совета" на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с организацией на конфиденциальной основе.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже
19 февраля, 11:12
В ФСБ рассказали, что таким образом под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, гражданин России Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Но мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы.
«

"Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина. — Прим. ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам "Британского совета", — сказал Чебукин, видео разговора с которым опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его поселку, и категорически отказался передавать эти сведения.
Он предостерег жителей региона от контактов с такими иностранными фондами, так как полученная ими информация может быть использована "для уничтожения наших с вами городов и поселков, гибели мирных жителей". Чебукин также добавил, что украинским властям и их британским кураторам "плевать" на население области.
В ФСБ отметили, что официально заявленные цели "Британского совета" — развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб.
Задержанная сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Екатеринбурге заключена под стражу гражданка РФ и США за госизмену
Вчера, 11:25
 
В миреХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала