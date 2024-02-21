https://ria.ru/20240221/khab-1928631880.html
Турецкий хаб поможет России увеличить экспорт газа, заявил эксперт
Турецкий хаб поможет России увеличить экспорт газа, заявил эксперт - РИА Новости, 21.02.2024
Турецкий хаб поможет России увеличить экспорт газа, заявил эксперт
Турецкий газовый хаб поможет России увеличить экспортные поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию и европейские страны, сказал в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:14
2024-02-21T07:14
2024-02-21T07:14
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турецкий газовый хаб поможет России увеличить экспортные поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию и европейские страны, сказал в интервью РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. "Создание такого хаба поможет России экспортировать в Турцию и Европу больше газа – трубопроводного и сжиженного", – отметил эксперт. Во-первых, это позволит сохранить действующие объемы поставок газа через Турцию в Европу, куда он идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию, уточнил собеседник агентства. Однако по политическим причинам европейцы могут постепенно переориентироваться на альтернативных поставщиков, прежде всего – за счет роста поставок СПГ в приморские страны региона и дальнейших поставок сетевого газа, продолжил эксперт. "А хаб может обезличить покупаемый газ. Это означает, что физически газ может быть из России, но юридически будет куплен на хабе, и его происхождение не должно иметь значение для покупателя", – объяснил он. Во-вторых, "Газпром" сможет не только сохранить, но и нарастить прокачку газа, добавил Амирагян. Из России в Турцию идут две трубопроводные системы – "Голубой поток" и "Турецкий поток", но они загружены не полностью. Проектная мощность первого 16 миллиардов кубометров, второго – 31,5 миллиарда кубометров. "Россия экспортировала по этим трубопроводам в Турцию и Европу в 2022 году около 34 миллиардов кубометров. Так, годовые поставки можно увеличить примерно на 10–15 миллиардов кубометров", – уточнил эксперт. "Также хаб, если против российского СПГ в Европе введут санкции, может стать частичным решением за счет перенаправления маршрутов поставок", – отметил собеседник агентства. По его словам, российский СПГ может идти в Турцию, а затем по трубопроводам в Европу.
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928631620.html
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турция, россия, газпром, турецкий поток, в мире
Турция, Россия, Газпром, Турецкий поток, В мире
Турецкий хаб поможет России увеличить экспорт газа, заявил эксперт
Эксперт: турецкий хаб сможет России увеличить экспорт трубопроводного газа и СПГ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турецкий газовый хаб поможет России увеличить экспортные поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию и европейские страны, сказал в интервью РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин
выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря
. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу
, а также для определения газовых цен.
Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему
"Создание такого хаба поможет России экспортировать в Турцию и Европу больше газа – трубопроводного и сжиженного", – отметил эксперт.
Во-первых, это позволит сохранить действующие объемы поставок газа через Турцию в Европу, куда он идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию, уточнил собеседник агентства.
Однако по политическим причинам европейцы могут постепенно переориентироваться на альтернативных поставщиков, прежде всего – за счет роста поставок СПГ в приморские страны региона и дальнейших поставок сетевого газа, продолжил эксперт. "А хаб может обезличить покупаемый газ. Это означает, что физически газ может быть из России, но юридически будет куплен на хабе, и его происхождение не должно иметь значение для покупателя", – объяснил он.
Во-вторых, "Газпром
" сможет не только сохранить, но и нарастить прокачку газа, добавил Амирагян. Из России в Турцию идут две трубопроводные системы – "Голубой поток" и "Турецкий поток", но они загружены не полностью. Проектная мощность первого 16 миллиардов кубометров, второго – 31,5 миллиарда кубометров. "Россия экспортировала по этим трубопроводам в Турцию и Европу в 2022 году около 34 миллиардов кубометров. Так, годовые поставки можно увеличить примерно на 10–15 миллиардов кубометров", – уточнил эксперт.
"Также хаб, если против российского СПГ в Европе введут санкции, может стать частичным решением за счет перенаправления маршрутов поставок", – отметил собеседник агентства. По его словам, российский СПГ может идти в Турцию, а затем по трубопроводам в Европу.
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции