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Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 21.02.2024
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07:33 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:33
2024-02-21T07:33
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального. "Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие", - сказал Карлсон. Карлсон также пошутил, что это он убил Навального, но потом сказал, что понятия не имеет, был ли тот убит или нет. Журналист отметил, что его Навальный не очень интересовал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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россия, украина, такер карлсон, в мире
Россия, Украина, Такер Карлсон, В мире
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального

Такер Карлсон отметил, что его не очень интересовал Навальный

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального.
«
"Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие", - сказал Карлсон.
Карлсон также пошутил, что это он убил Навального, но потом сказал, что понятия не имеет, был ли тот убит или нет. Журналист отметил, что его Навальный не очень интересовал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Трамп прокомментировал смерть Навального
19 февраля, 22:56
 
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