https://ria.ru/20240221/kamchatka-1928663923.html

На Камчатке пройдет досрочное электронное голосование

На Камчатке пройдет досрочное электронное голосование - РИА Новости, 21.02.2024

На Камчатке пройдет досрочное электронное голосование

Около 30 тысяч человек на Камчатке примут участие в экспериментальном досрочном электронном голосовании, сообщила журналистам председатель Камчатской краевой... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:46

2024-02-21T10:46

2024-02-21T10:46

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев – РИА Новости. Около 30 тысяч человек на Камчатке примут участие в экспериментальном досрочном электронном голосовании, сообщила журналистам председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина. "На сегодня около 30 тысяч избирателей в крае подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, что составляет почти 13 процентов от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории полуострова", - сообщила Иринина. Приём заявок на дистанционное электронное голосование ведётся на портале Госуслуг. Кроме того, более девяти тысяч жителей Камчатки примут участие в досрочном голосовании очно. Оно стартует 25 февраля и завершится 14 марта. "Двадцать две участковые избирательные комиссии организуют досрочное голосование на оленеводческих станах, маяках, пограничных заставах и предприятиях. Планируем, что свыше 1,5 тысячи избирателей смогут принять участие в досрочном голосовании", - рассказал заместитель председателя избирательной комиссии края Игорь Шамраев. Досрочное голосование будет организовано на судах, находящихся в море. Временные избирательные участки будут сформированы на 125 судах. Проголосовать на них должны около семи тысяч человек. Очным голосованием с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках по месту жительства смогут воспользоваться около 92 тысяч камчатцев. Аппаратами оснащены будут 39 избирательных участков. КОИБ в регионе используются с 2011 года. Автоматы самостоятельно принимают и распознают бюллетень, подсчитывают голоса и формируют итоговый протокол.

https://ria.ru/20240219/golosovanie-1928305162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, камчатка