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Росздравнадзор прокомментировал случаи смерти в США от ИВЛ Philips
Росздравнадзор прокомментировал случаи смерти в США от ИВЛ Philips - РИА Новости, 21.02.2024
Росздравнадзор прокомментировал случаи смерти в США от ИВЛ Philips
Благодаря своевременно принятым мерам ни один пациент в России не пострадал от применения аппаратов ИВЛ Philips, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:22
2024-02-21T09:22
2024-02-21T09:29
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Благодаря своевременно принятым мерам ни один пациент в России не пострадал от применения аппаратов ИВЛ Philips, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.На днях средства массовой информации сообщили о регистрации в США 561 случая смерти пациентов, причиной которых стали небезопасные аппараты ИВЛ производства компании "Philips", использующие пену PE-PUR, уточнили в Росздравнадзоре."Благодаря своевременно принятым Росздравнадзором мерам ни один пациент, получающий медицинскую помощь в Российской Федерации, не пострадал от применения аппаратов ИВЛ BiPAP и CPAP, произведенных компанией "Philips",- говорится в сообщении.Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории России. В 2021 году, когда начали появляться первые сообщения о возникновении в разных странах неблагоприятных событий с летальным исходом при применении данных аппаратов, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал участников системы здравоохранения о проведении отзывной компании в отношении этих аппаратов ИВЛ, пояснили в ведомстве.
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сша, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
США, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор прокомментировал случаи смерти в США от ИВЛ Philips
Росздравнадзор: в России ни один пациент не пострадал от ИВЛ Philips