https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html

Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии

Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии - РИА Новости, 21.02.2024

Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии

Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:30

2024-02-21T12:30

2024-02-21T12:30

общество

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или")", - написал Турчак.

https://ria.ru/20240216/deti-1927866709.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, единая россия