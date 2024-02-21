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Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии - РИА Новости, 21.02.2024
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:30
2024-02-21T12:30
2024-02-21T12:30
общество
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или")", - написал Турчак.
https://ria.ru/20240216/deti-1927866709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей турчак, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
Рабгруппа по СВО предложила давать две пенсии детям-инвалидам погибших бойцов