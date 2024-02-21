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Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии - РИА Новости, 21.02.2024
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12:30 21.02.2024
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Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии - РИА Новости, 21.02.2024
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:30
2024-02-21T12:30
общество
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или")", - написал Турчак.
https://ria.ru/20240216/deti-1927866709.html
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общество, андрей турчак, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии

Рабгруппа по СВО предложила давать две пенсии детям-инвалидам погибших бойцов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила разрешить детям-инвалидам погибших бойцов получать одновременно пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или")", - написал Турчак.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В ГД предложили присвоить пострадавшим в СВО детям статус "Ребенок СВО"
16 февраля, 19:01
 
ОбществоАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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