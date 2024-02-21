https://ria.ru/20240221/informator-1928620653.html

"Информатор ФБР" получал от России данные о бизнесе Байденов, пишут СМИ

"Информатор ФБР" получал от России данные о бизнесе Байденов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

"Информатор ФБР" получал от России данные о бизнесе Байденов, пишут СМИ

Прокуратура США утверждает, что обвиненный в даче ложных показаний на президента Джо Байдена информатор ФБР Александр Смирнов, рассказал о том, что якобы... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:12

2024-02-21T03:12

2024-02-21T03:12

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джо байден

александр смирнов

фбр

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура США утверждает, что обвиненный в даче ложных показаний на президента Джо Байдена информатор ФБР Александр Смирнов, рассказал о том, что якобы получал ложную информацию от "российской разведки", передает телеканал CNN. "Обвиненный информатор заявил о "недавних и обширных" контактах с иностранной разведкой, сообщает прокуратура", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, "информатор рассказал ФБР, что ложную негативную информацию о Хантере Байдене он получал от российской разведки". Ранее минюст США предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст. Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240216/tsru-1927698126.html

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в мире, сша, лас-вегас, джо байден, александр смирнов, фбр