"Информатор ФБР" получал от России данные о бизнесе Байденов, пишут СМИ
CNN: "информатор ФБР" рассказал, что получал от России данные о бизнесе Байденов
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура США утверждает, что обвиненный в даче ложных показаний на президента Джо Байдена информатор ФБР Александр Смирнов, рассказал о том, что якобы получал ложную информацию от "российской разведки", передает телеканал CNN.
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"Обвиненный информатор заявил о "недавних и обширных" контактах с иностранной разведкой, сообщает прокуратура", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, "информатор рассказал ФБР, что ложную негативную информацию о Хантере Байдене он получал от российской разведки".
Ранее минюст США предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст.
Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы.