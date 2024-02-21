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В Индии полиция применила слезоточивый газ против фермеров - РИА Новости, 21.02.2024
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11:31 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/indiya-1928672492.html
В Индии полиция применила слезоточивый газ против фермеров
В Индии полиция применила слезоточивый газ против фермеров - РИА Новости, 21.02.2024
В Индии полиция применила слезоточивый газ против фермеров
Полиция индийского штата Харьяна применила снаряды со слезоточивым газом против фермеров, которые в среду объявили о начале марша в сторону столицы Индии,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:31
2024-02-21T11:31
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна применила снаряды со слезоточивым газом против фермеров, которые в среду объявили о начале марша в сторону столицы Индии, города Дели, сообщает телеканал NDTV. По данным телеканала, столкновения фермеров и полиции произошли в населенном пункте Шамбху, который был основной точкой сбора протестующих фермеров и где на прошлой неделе уже вспыхивали столкновения. Полиция отмечает, что число протестующих превысило 10 тысяч, многие фермеры приехали к месту протестов на своих тракторах, а некоторые начали устанавливать на технику листы железа и решетки, чтобы в дальнейшем штурмовать заграждения полиции и разбирать бетонные блоки, перекрывающие протестующим дороги на Дели. Полиция отмечает, что фермеры вооружают молодежь палками, камнями, масками для защиты от слезоточивого газа и железными щитами для нападения на сотрудников службы безопасности. Фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене. Фермеры добиваются, чтобы этот закон распространялся на 23 наименования выращиваемых ими продуктов. Протестующие также требуют пенсий для фермеров старше 60 лет, снижения налогов, отмену возврата взятых фермерами кредитов. В числе требований - выход Индии из Всемирной торговой организации и замораживание соглашений о свободной торговле Индии с некоторыми странами. В свою очередь представители властей назвали ряд требований фермеров неприемлемыми и невыполнимыми, но призывают протестующих сесть за стол переговоров. На прошлой неделе фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады и забрасывали стражей порядка камнями и палками. Как сообщила полиция позже, в результате столкновений ранения получили 26 полицейских. Фермеры сообщают о 60 пострадавших в столкновениях.
https://ria.ru/20240220/protest-1928574486.html
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в мире, индия, дели, харьяна
В мире, Индия, Дели, Харьяна
В Индии полиция применила слезоточивый газ против фермеров

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы остановить идущих на Дели фермеров

© AP Photo / Rajesh SacharПолиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Rajesh Sachar
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна применила снаряды со слезоточивым газом против фермеров, которые в среду объявили о начале марша в сторону столицы Индии, города Дели, сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, столкновения фермеров и полиции произошли в населенном пункте Шамбху, который был основной точкой сбора протестующих фермеров и где на прошлой неделе уже вспыхивали столкновения. Полиция отмечает, что число протестующих превысило 10 тысяч, многие фермеры приехали к месту протестов на своих тракторах, а некоторые начали устанавливать на технику листы железа и решетки, чтобы в дальнейшем штурмовать заграждения полиции и разбирать бетонные блоки, перекрывающие протестующим дороги на Дели. Полиция отмечает, что фермеры вооружают молодежь палками, камнями, масками для защиты от слезоточивого газа и железными щитами для нападения на сотрудников службы безопасности.
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Фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене. Фермеры добиваются, чтобы этот закон распространялся на 23 наименования выращиваемых ими продуктов. Протестующие также требуют пенсий для фермеров старше 60 лет, снижения налогов, отмену возврата взятых фермерами кредитов. В числе требований - выход Индии из Всемирной торговой организации и замораживание соглашений о свободной торговле Индии с некоторыми странами.
В свою очередь представители властей назвали ряд требований фермеров неприемлемыми и невыполнимыми, но призывают протестующих сесть за стол переговоров.
На прошлой неделе фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады и забрасывали стражей порядка камнями и палками. Как сообщила полиция позже, в результате столкновений ранения получили 26 полицейских. Фермеры сообщают о 60 пострадавших в столкновениях.
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